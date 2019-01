Da Inter-Napoli a Milan-Napoli: vediamo cos'è cambiato in un mese

Ventisei dicembre 2018-26 gennaio 2019: da Inter-Napoli a Milan-Napoli è passato un mese. Il pensiero corre a quella nuvola maledetta di mortale guerriglia, di arresti e indagati, di polemiche e squalifiche.

Fino alla tolleranza zero del ministro Salvini, al tavolo della pace (?), alle fazioni pro e contro la sospensione delle partite e alla rissa per l’anticipo pomeridiano di Genoa-Milan, dettato esclusivamente da motivi di ordine pubblico. A conferma che gli italiani, nel fare le rivoluzioni, vorrebbero sporcarsi, al massimo, il bavero della giacca.

La vendita dei biglietti «senza restrizioni» è un’apertura al buon senso. Tocca a noi. Noi dei club, del tifo, della stampa. Non si può sempre pretendere che il primo gesto arrivi dagli altri. Milan-Napoli, dunque. Detto della drammatica zavorra che lo scorta da lontano, non meno clamorosi si annunciano gli sviluppi che l’hanno introdotto. C’è Piatek e non c’è più Higuain, tanto per cominciare. E così i centravanti polacchi di San Siro saranno due: Milik, che i ferri del chirurgo avevano relegato in periferia; e Piatek, che l’istinto del pistolero aveva proiettato a 13 gol in quel Genoa che, lunedì, si è arreso ai colpi di Borini e Suso.

Fabio Borini, Milan, Getty ImagesGetty Images

Ancelotti, lui, ripresenta Koulibaly e Insigne, riaccoglie Hamsik e deve governare le lune di Allan, attratto dalla sirene parigine. Il Napoli ha liquidato la Lazio giocando un bel calcio. Non totale, come nell’era Sarri, ma più vario e non meno efficace, alternando strappi rapaci a pause studiate e/o sofferte, come spesso succede, al netto del valore dei rivali, quando si ruota la rosa e non ci si fissa, sempre, su undici titolari.

Marek Hamsik, Napoli, Champions League, Getty ImagesGetty Images

Gattuso, da parte sua, si è ripreso il quarto posto. Non avrà Zapata, infortunato, oltre ai lungodegenti Biglia e Bonaventura. Potrà contare, in compenso, sui ritorni di Calabria, Romagnoli e Kessié. Dall’inizio mi aspetto Cutrone, un giovanotto che nella concorrenza trova stimoli e non alibi, con Piatek in agguato. Occhio, inoltre, a Bakayoko: è molto cresciuto. E a Paquetà: sta crescendo. E pure a Conti, fresco di restauro.

All’andata, con il Pipita, il Diavolo si arrampicò su un clamoroso e meritorio 2-0, salvo cedere dopo un’ora e chiudere sotto di uno (2-3). La scorsa stagione, al Meazza, finì invece 0-0 solo perché Donnarumma nascose a Milik un gol fatto.

Gonzalo HiguainGetty Images

Favorito non può che essere il Napoli, tutelato da ben 13 punti di margine. Resta valida, come per la Supercoppa di Gedda, la legge della gara secca, al culmine della quale può uscire una trama che rispecchia il momento e non il periodo. Fabian Ruiz è il jolly di Ancelotti, un andaluso dal sinistro forbito e il repertorio duttile. Al posto di Carletto, visto lo smalto un po’ così di Mertens, partirei con Milik e Insigne, smanioso di scendere, immagino, dalle montagne russe degli ultimi mesi.

Il Milan segna poco (28 gol contro i 39 del Napoli), ma paradossalmente difende quasi alla pari (20 reti contro 18). Siamo ai pronostici. Ecco il mio: 2-1 per il Napoli. Il vostro? E le vostre sensazioni «un mese dopo»?