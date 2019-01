Da Juventus-Milan alla Coppa Italia: il calendario dei primi impegni del 2019 del calcio italiano

Nel week end ripartirà il calcio italiano, anche se non sarà ancora campionato. Si comincia con gli ottavi di finale di Coppa Italia, a gara unica, che vedrà l' "ingresso” delle squadre della parte alta del tabellone, come Juventus, Inter, Milan ecc. Ad aprire il quadro degli ottavi di finale è la Lazio che affronta il Novara, poi Milan e Juventus prima di partire per Gedda. Domenica c'è spazio per Inter e Napoli, chiude la Roma con la Virtus Entella in serata di lunedì 14.

Tra le novità apportate nella stagione in corso, quella della quarta sostituzione per ambo le squadre in caso di supplementari. In sfide tra squadre di Serie A, c'è stato l'apposito sorteggio per capire chi giocava in casa. Confermati invece la Goal Line Technology e la tecnologia VAR, sempre a partire dagli ottavi di finale.

Il programma completo

Sabato 12 gennaio, ore 15:00 | Lazio-Novara - Rai 2

Sabato 12 gennaio, ore 18:00 | Sampdoria-Milan - Rai 2

Sabato 12 gennaio, ore 20:45 | Bologna-Juventus - Rai 1

Domenica 13 gennaio, ore 15:00 | Torino-Fiorentina - Rai 2

Domenica 13 gennaio, ore 18:00 | Inter-Benevento - Rai 2

Domenica 13 gennaio, ore 20:45 | Napoli-Sassuolo - Rai 1

Lunedì 14 gennaio, ore 17:30 | Cagliari-Atalanta - Rai 2

Lunedì 14 gennaio, ore 21:00 | Roma-Virtus Entella - Rai 2

Il 16 gennaio il primo titolo in palio: c'è Juventus-Milan per la Supercoppa italiana

Il 16 gennaio verrà assegnato il primo titolo stagionale in Italia con la Supercoppa italiana spostata addirittura a gennaio per la trasferta al King Abdullah Sports City Stadium di Gedda in Arabia Saudita (che ha lasciato non pochi strascichi).

Non è la prima volta che si gioca in Medio Oriente, la Juventus ha perso nelle ultime due occasioni: proprio contro il Milan - di Montella, a Doha - due anni fa (ai tiri di rigore) e contro il Napoli di Benitez nel 2014 (sempre ai tiri di rigore), sempre a Doha. L'ultimo precedente a gennaio, invece, è quello del 1996 quando la Juventus superò il Parma (1-0 gol di Vialli) allo stadio delle Alpi di Torino del 17 gennaio.

Il programma

Mercoledì 16 gennaio, ore 18:30 italiane | Juventus-Milan al King Abdullah Sports City Stadium di Gedda (Arabia Saudita) - Diretta tv su Rai 1

Il 19 gennaio riprende il campionato con Napoli-Lazio: Juve e Milan di lunedì

Il 19 gennaio ripartirà invece la Serie A, con la prima giornata del girone di ritorno. Si comincia con la Roma che ospita il Torino (il 19 alle 15:00), poi Udinese-Parma e Inter-Sassuolo. Il big match di domenica è sicuramente Napoli-Lazio, mentre Juventus e Milan sono posticipate a lunedì 21 dopo l'impegno di Supercoppa. La Juventus ospiterà in casa il Chievo alle 19, il Milan farà visita al Genoa (senza Piatek) alle 21.

Il programma completo

Sabato 19 gennaio, ore 15:00 | Roma-Torino - Sky

Sabato 19 gennaio, ore 18:00 | Udinese-Parma - Sky

Sabato 19 gennaio, ore 20:30 | Inter-Sassuolo - Dazn

Domenica 20 gennaio, ore 12:30 | Frosinone-Atalanta - Dazn

Domenica 20 gennaio, ore 15:00 | Fiorentina-Sampdoria - Sky

Domenica 20 gennaio, ore 15:00 | SPAL-Bologna - Dazn

Domenica 20 gennaio, ore 18:00 | Cagliari-Empoli - Sky

Domenica 20 gennaio, ore 20:30 | Napoli-Lazio - Sky

Lunedì 21 gennaio, ore 19:00 | Juventus-Chievo - Sky

Lunedì 21 gennaio, ore 21:00 | Genoa-Milan - Sky

