Da Lukaku a Darmian: i 7 affari tra Italia e Inghilterra da chiudere entro l'8 agosto

Date diverse, obiettivi comuni. A differenza di quanto accadrà in Italia (e nella maggior parte d'Europa), in cui il calciomercato scadrà il prossimo 2 settembre, nel Regno Unito lo "stop" è previsto quasi un mese prima, giovedì 8 agosto, tra una decina di giorni scarsi. Eppure, i principali affari tra Italia e Inghilterra sono ancora tutti da perfezionare. Alcune trattative (come quelle di Patrick Cutrone dal Milan al Wolverhampton) sono ormai in dirittura d'arrivo, altre (come Lukaku all'Inter o Juventus) decisamente in alto mare. Abbiamo selezionato 7 affari per ricapitolare la situazione.

Lukaku all'Inter, lavori in corso e a rilento

Secondo il quotidiano Oltremanica Dily Mail, il Manchester United avrebbe dato il proprio ultimatum all'Inter: altro che l'8 agosto, i Red Devils avrebbero concesso all'Inter 4 giorni per formulare l'offerta giusta, che deve avvicinarsi il più possibile agli 83 milioni di euro richiesti dal club mancuniano. Diversamente, l'attaccante belga verrà reintegrato nella rosa di Ole Gunnar Solskjær. I nerazzurri hanno pronti 70 milioni più bonus (che trascinerebbe la quotazione sino a quota 75): basterà? Appare sempre una trattativa "di disturbo", quella con la Juventus, che avrebbe pensato di inserire nell'affare Paulo Dybala.

Milinkovic-Savic-United (e Pogba-Real): pronti 90 milioni

La Lazio sarebbe sempre più vicina a cedere Sergej Milinkovic-Savic al Manchester United. I termini dell'accordo dovrebbero essere 75 milioni più altri 15 di bonus. L'operazione presume un'ormai certa cessione di Paul Pogba, su cui il Real Madrid sarebbe in vantaggio sulla Juventus. Da questa operazione, dipende il futuro del calciomercato dei biancocelesti. Cedere, incassare (magari soprassedendo su quei 5-10 milioni di differenza) permetterebbe a Igli Tare di costruire una squadra da primi quattro posti.

Khedira dalla Juventus all'Arsenal

Sami Khedira, presto, non sarà più un giocatore della Juventus. Ieri (domenica) il centrocampista tedesco è stato infatti avvistato all'Emirates Stadium di Londra per assistere al match amichevole tra Arsenal e Lione. Sono proprio i Gunners a volerlo fortemente, destinazione in cui Khedira ritroverebbe l'amico Mesut Özil. Il contratto che lo lega ai bianconeri dura fino al 2021 ma, in questo caso, ci sarà una rescissione consensuale e nessun costo di trasferimento. Arsenal che, peraltro, sembra pronto a scippare Pépé al Napoli...

Kean dalla Vecchia Signora all'Everton: ci siamo

Contatti ormai avanzati tra il facoltoso club inglese per parlare del ragazzo classe 2000 autore di 7 gol complessivi la scorsa stagione con la maglia bianconera. La Vecchia Signora avrebbe fissato il prezzo del cartellino dell'attaccante a 40 milioni di euro, chiedendo tuttavia di inserire nel contratto il diritto di "recompra" per garantirsi la possibilità del riacquisto in futuro.

João Cancelo-Manchester City: quante lungaggini...

Quante lungaggini nella trattativa tra João Cancelo al Manchester City. Tutto lascia presupporre che il alterale portoghese non farà più parte della Juventus perché non rientrerebbe nel progetto tecnico di Maurizio Sarri. Gli Sky Blues di Guardiola, tuttavia, continuano a proporre Danilo quando, invece, Partici è interessato solamente a monetizzare (50 milioni cash). Ormai, però, siamo arrivati alle strette finali.

Milan, André Silva manda Cutrone al Wolverhampton

Con la mancata cessione di André Silva al Monaco per 30 milioni, i rossoneri hanno accelerato le operazioni per il giovane bomber dell'Under 21 e avrebbero trovato l'accordo col Wolverhampton sulla base di una cifra intorno ai 18 milioni di euro più 2 di bonus. Un "sacrificio" che i tifosi del Diavolo non hanno accolto bene, per niente. In più, la valutazione appare decisamente ridotta rispetto al reale talento del giocatore comasco.

Darmian: tutti lo vogliono, nessuno lo prende

Tutti lo vogliono, nessuno lo prende. Il terzino destro Matteo Darmian piace a Inter, Lazio, Juventus, Roma. Uomo-mercato già dallo scorso anno, sia in estate che in inverno. Il laterale di Legnano, però, sembra restare ancorato al Manchester United: come finirà?

