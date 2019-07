Requisito chiave nel calciomercato: mai farsi trovare impreparati. Anche con un anno d'anticipo. Guai, ad esempio, a trascurare la situazione contrattuale di un elemento della rosa - magari importante, magari importantissimo - che va in scadenza tra 12 mesi. Rovesciando il concetto: guai a lasciarsi scappare l'occasione di mettere le mani su un giocatore che ha soltanto un anno di contratto davanti a sé. Il momento di provarci è qui e ora, adesso e subito. Quando ad avere il coltello dalla parte del manico è il potenziale acquirente, non il club padrone del cartellino.

Traducendo: si scrive 19 luglio 2019, si legge 30 giugno 2020. Pare manchi un'eternità, ma non è così. Perché se è quello il giorno in cui andranno a scadere i contratti di tanti profili di altissimo livello, sia in Serie A che nei maggiori campionati europei, è questo il momento di tentare l'offensiva, sfruttando la debolezza contrattuale di chi, nei prossimi 12 mesi, rischia di aver a che fare con un potenziale parametro zero di lusso, con tutti i problemi che ne conseguono. L'elenco dei calciatori con scadenza 2020, del resto, non mente: la qualità abbonda.

Dries Mertens

"Al Napoli vorrei restare per sempre", ha detto il belga a Dimaro. Ma il rinnovo del contratto ancora non è arrivato e la dirigenza azzurra sta provando a regalare ad Ancelotti un altro elemento offensivo. A farne le spese potrebbe essere lui, l'ex esterno diventato centravanti, in Serie A dal 2013. Occhio.

Moise Kean

Discorso simile a quello fatto per Mertens: le trattative per il prolungamento del contratto vanno avanti ormai da settimane, ma un accordo non è mai stato trovato. "Kean è sullo stesso piano di de Ligt", ha detto Mino Raiola, che anche per il centravanti pretende un contratto di primo livello. La Juventus rimane tranquilla, l'Inter al momento è soltanto una suggestione, ma è bene tenere gli occhi aperti.

Moise Kean - Juventus TurinGetty Images

Edin Dzeko

Uno dei sicuri protagonisti della seconda parte di mercato. L'Inter prosegue il pressing sulla Roma e sul centravanti bosniaco, sceso in campo senza far storie - e pure in gol - nella prima amichevole stagionale della formazione di Fonseca. Difficile, quasi impossibile, pensare a una permanenza. Una volta trovato il giusto rimpiazzo (Higuain?), i giallorossi lo lasceranno partire in direzione Milano.

Video - Petrachi: "Dzeko? Nessuno ricatta la Roma. Higuain il nuovo Batistuta, Barella vuole l'Inter" 02:16

Juan Cuadrado

Ci sono i cinesi dello Shanghai Shenhua sulle sue tracce. Intanto il colombiano andrà in Asia, ma per partecipare regolarmente alla tournée precampionato assieme al resto della squadra. Non più intoccabile, mai completamente ristabilitosi dai problemi fisici che l'hanno frenato nel recente passato, rimane un'opzione eccellente per chi è alla ricerca di un esterno offensivo.

Juan CuadradoPA Sport

José Maria Callejon

Altro napoletano ad honorem, come Mertens. Come il belga, però, anche Mister Stachanov ha ancora meno di 12 mesi di contratto con il Napoli. La sua situazione è apparentemente più tranquilla: le parti stanno lavorando a un rinnovo per altri due anni, fino al 2022, e la volontà reciproca è quella di proseguire assieme.

Carlo Ancelotti e José Maria Callejon nel ritiro di Dimaro, Getty ImagesGetty Images

Blaise Matuidi

L'ex PSG è un altro per nulla certo di mettere radici. I contemporanei arrivi a centrocampo di Rabiot e Ramsey potrebbero coinvolgere anche lui, pure se al momento non sono in piedi trattative concrete. La Juve ragiona sull'opportunità di proporgli un rinnovo, senza aver mosso concretamente i primi passi. Buon affare per chi cerca sostanza ed esperienza in mezzo al campo.

L'esultanza di Blaise Matuidi, Juventus-Bologna, LaPresseLaPresse

Christian Eriksen

Ecco, lui è uno di quelli che si sono esposti: "Voglio provare una nuova esperienza", ha detto chiaro e tondo qualche settimana fa, scatenando le fantasie di chi lo vede già con la maglia del Real Madrid. Pochissimi club possono permettersi il campione danese, del resto, e le Merengues sono in pole. La sensazione è che tutto si deciderà a inizio agosto, agli sgoccioli del mercato inglese, che come noto termina con tre settimane d'anticipo rispetto agli altri maggiori campionati europei.

Edinson Cavani

Al centro ogni estate di voci ed indiscrezioni di mercato, il Matador si appresta a iniziare la sua settima stagione al PSG. Il Napoli resta più una suggestione, dettata da nostalgia e affetto, che un'opzione davvero concreta. Lo scenario più probabile, come confermato da lui stesso, è che arrivi in scadenza di contratto andandosene a parametro zero nel 2020. A meno che...

Edinson Cavani could miss the game against Manchester UnitedPA Sport

David de Gea

Così come Romelu Lukaku ha saltato l'amichevole contro il Leeds United, ufficialmente per problemi fisici. Rispetto al compagno, però, ha maggiori possibilità di rimanere al Manchester United, intenzionato a trattenerlo con un super rinnovo. Il PSG, alla ricerca di un portiere, continua a tenerlo nel mirino.

United goalkeeper David De Gea reacts after the Premier League match between Manchester United and Cardiff City at Old TraffordGetty Images

Nabil Fekir

Un anno fa pareva in procinto di trasferirsi al Liverpool in cambio di 70 milioni di euro, ma il Lione aveva giocato duro trattenendolo in Francia. Oggi, svalutatissimo a causa della sua situazione contrattuale, se ne andrà per meno della metà. A fare l'affarone potrebbe essere il Betis, deciso chiudere con l'OL in cambio di 25 milioni. Possibile colpaccio.

Ilkay Gundogan

Altro giro, altro elemento di prim'ordine al centro di una complessa vicenda contrattuale. Qualche mese fa la sua voglia di andarsene aveva scatenato l'ira di Guardiola, ora pare invece che abbia cambiato idea. E anche questo, unito a uno stipendio fuori portata, ha allontanato l'Inter. Prolungamento possibile, dunque, ma anche il tedesco di origini turche rimane nelle mire di chi spera di mettere a segno un colpo low cost.

Ilkay Gundogan was strong in his comments after Manchester City's loss at TottenhamPA Sport

Timo Werner

Come Eriksen, aveva già annunciato in tempi non sospetti di voler cambiare presto aria. E non ha cambiato completamente idea, nonostante non si sia mai lasciato andare a comportamenti poco professionali. Ha 23 anni, è il futuro della Germania e piace a mezza Europa, italiane comprese. Ma in vantaggio su tutti c'è il Bayern.