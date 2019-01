Da Pirlo regista basso all'albero di Natale: come Ancelotti rese grande e unico il suo Milan

Sabato sera Carlo Ancelotti, per la prima volta in carriera, sfiderà il Milan in qualità di ex a San Siro, dieci anni dopo l'addio alla panchina rossonera. Il tecnico del Napoli, che il prossimo 10 giugno compirà 60 anni, ha già affrontato e battuto i rossoneri all'andata al San Paolo. Stavolta riceverà l'abbraccio di quelli che - dal 2001 al 2009 - sono stati i suoi ex tifosi che l'hanno visto portare il Milan in cima all'Europa e al mondo. È di Ancelotti, infatti, l'ultima squadra italiana ad avere aperto un ciclo vincente in Europa. Imponendo la propria idea di gioco.

L'approdo al Milan nel 2001 al posto di Terim

L'avventura rossonera di Ancelotti inizia il 5 novembre 2001: la società lo chiama per sostituire Fatih Terim, esonerato dopo la sconfitta per 1-0 del giorno prima al Delle Alpi contro il Torino, con Inzaghi che nel finale spara alle stelle il rigore del possibile pareggio. L'esordio in campionato avviene domenica 18 novembre, uno scialbo 0-0 casalingo contro il Piacenza. Cultore del 4-4-2, Ancelotti ricorre spesso al centrocampo a rombo utilizzando Pirlo nel ruolo di vertice alto, una sorta di trequartista. Di quella stagione, che si chiude con la qualificazione ai preliminari di Champions League, va ricordata la data del 28 aprile 2002, penultima giornata di campionato: il Milan batte 2-1 in rimonta il Verona al Bentegodi grazie a una rete di Pirlo all'82'. Sarà quello l'ultimo gol del centrocampista bresciano in quel ruolo.

Carlo Ancelotti ai tempi del MilanGetty Images

La prima svolta ancelottiana: l'arretramento di Pirlo

Il Milan 2002-03, quello che vincerà la Champions battendo la Juventus ai rigori nella finale di Manchester, è quello che più di tutti ha il marchio Ancelotti impresso nell'anima. Ispirandosi a una mossa sperimentata qualche anno prima da Carlo Mazzone al Brescia, il tecnico di Reggiolo arretra il raggio d'azione di Pirlo trasformandolo in play basso davanti alla difesa. Quel Milan tocca vertici elevatissimi dal punto di vista della qualità del gioco. L'arrivo di Nesta, che si piazza al centro della difesa al fianco di Maldini, completa l'opera: di fatto il Milan è in grado di creare gioco in ogni reparto. Il successo per 4-0 al Riazor sul Deportivo La Coruna nella prima fase a gironi di Champions fa strabuzzare gli occhi: nell'undici titolare, a parte l'incontrista Gattuso, in mezzo al campo ci sono solo costruttori, da Pirlo a Rui Costa, da Rivaldo a Seedorf. Quest'ultimo, per rendere l'idea, si adatta in maniera straordinaria a giocare da esterno sinistro. Non di rado i rossoneri giocano con un'unica vera punta di ruolo (in quel caso Inzaghi) complice anche le non perfette condizioni fisiche di Shevchenko nella prima parte della stagione. Diventerà questo il principale motivo di attrito con il presidente Silvio Berlusconi.

Andrea Pirlo e Clarence Seedorf - Milan-Juventus 2003Getty Images

Kakà, la convivenza con Rui Costa e il tormentone 2 punte

Con l'acquisto di Kakà nell'estate 2003, Ancelotti si trova a dover nuovamente modellare il suo Milan. Riesce, innanzitutto, a far convivere nello spogliatoio (e qualche volta anche in campo) il brasiliano e Rui Costa. Il portoghese si rende conto ben presto delle doti tecniche e atletiche dell'ex San Paolo e accetta un ruolo da comprimario. Lo scudetto del 2004 arriva al termine di un campionato dominato nel quale il Milan gioca un calcio splendido alternando due moduli, il 4-3-1-2 con Kakà alle spalle di due punte, o il 4-3-2-1 con Kakà e Rui Costa insieme in campo. La seconda opzione non convince (per usare un eufemismo) Berlusconi. Emblematico il derby del 21 febbraio 2004, vinto 3-2 in rimonta dopo un primo tempo chiuso sul 2-0 per i nerazzurri: la partita cambia nella ripresa quando Ancelotti toglie Rui Costa e inserisce Tomasson. Subito dopo la partita arriva il diktat berlusconiano: "Il Milan deve sempre giocare con 2 attaccanti". Non sarà affatto così, anzi.

Ricardo Kakà ai tempi del MilanGetty Images

L'addio di Shevchenko e l'albero di Natale

L'ultimo grande Milan ancelottiano è quello della stagione 2006-07, la prima dopo l'addio di Shevchenko trasferitosi al Chelsea. Gilardino e Ricardo Oliveira non sono ai livelli di Inzaghi e il tecnico inventa l'ennesimo modulo della sua carriera milanista: l'albero di Natale, un 4-3-2-1 che si rivela incredibilmente efficace. Stavolta a spostare il proprio raggio d'azione è Seedorf: l'olandese si trasforma in una sorta di trequartista aggiunto, avanza al fianco di Kakà e alle spalle di Inzaghi. La linea dei 3, per compensare, diventa molto più pesante con Gattuso e Ambrosini a fare i guardiani di Pirlo. La partita perfetta, il 3-0 al Manchester United nella semifinale di ritorno di Champions il 2 maggio 2007, viene giocata con questo modulo.

Il bilancio di Ancelotti: tanti trionfi e qualche rimpianto

Alla lettura delle formazioni di Milan-Napoli, quando sul tabellone di San Siro apparirà il nome di Carlo Ancelotti, i tifosi rossoneri non potranno altro che tributare un lungo applauso al tecnico. Certo, rimarranno impresse anche sconfitte epocali e brucianti: l'eliminazione ai quarti di finale di Champions contro il Deportivo La Coruna nel 2004, la sconfitta ai rigori contro il Boca Juniors nel 2003 nella finale del Mondiale per club e - soprattutto - la disfatta di Istanbul contro il Liverpool nel 2005. Ma il Milan di Ancelotti passerà alla storia come la sintesi perfetta tra bel gioco e risultati: 2 Champions League, un Mondiale per club, uno scudetto, una Supercoppa italiana, 2 Supercoppe europee e una Coppa Italia formano un palmares che parla da solo.