L'ultima sosta della stagione per gli impegni delle nazionali è andata in archivio. Da qui a Pasqua ci attende un ricchissimo mese di calcio con ben cinque giornate di campionato, di cui tre nel giro di una settimana a partire dal prossimo weekend, e i quarti di finale di Champions ed Europa League.

Da Roma-Napoli a Inter-Roma: si decide la lotta Champions

In Serie A è tempo di verdetti. Se l'ottavo Scudetto di fila della Juventus è ormai solo una questione aritmetica, la lotta Champions entra definitivamente nel vivo. La prossima è già una giornata chiave con Sampdoria-Milan, Roma-Napoli e Inter-Lazio. Il 6 aprile c'è Juventus-Milan, il 13 Milan-Lazio e il 20 Inter-Roma, il big match del turno di Pasqua. Senza dimenticare, ovviamente, la rincorsa all'Europa League e alla salvezza. Mettetevi comodi.

Zaniolo - Roma-Inter - Serie A 2018/2019 - LaPresseLaPresse

Da Ajax-Juventus a Napoli-Arsenal: l'Europa non aspetta

Champions ed Europa League sono alle battute finali e ci restano due rappresentanti. La Juventus sfida l'Ajax in 6 giorni (andata il 10 aprile ad Amsterdam, ritorno il 16 a Torino) mentre il Napoli, nel giro di una settimana, affronta l'Arsenal di Emery (11 e 18 aprile). Quattro incontri affascinanti e imperdibili dove le squadre di Allegri e Ancelotti si giocano la stagione, ma per gli spettatori neutrali come rinunciare a Manchester United-Barcellona (10 e 16 aprile). Lo spettacolo è garantito. Ecco dunque, nell'ordine, un menù da fare invidia al pranzo pasquale.

Video - Tutti i numeri di Cristiano Ronaldo, il Re della Champions, la bestia nera dell'Atletico 01:10

Serie A: 29a giornata

Venerdì 29 marzo, ore 20:30 - Chievo-Cagliari su Sky

su Sky Sabato 30 marzo, ore 15 - Udinese-Genoa su Sky

su Sky Sabato 30 marzo, ore 18 - Juventus-Empoli su Sky

su Sky Sabato 30 marzo, ore 20:30 - Sampdoria-Milan su DAZN

su DAZN Domenica 31 marzo, ore 12:30 - Parma-Atalanta su DAZN

su DAZN Domenica 31 marzo, ore 15 - Fiorentina-Torino su Sky

su Sky Domenica 31 marzo, ore 15 - Frosinone-SPAL su DAZN

su DAZN Domenica 31 marzo, ore 15 - Roma-Napoli su Sky

su Sky Domenica 31 marzo, ore 18 - Bologna-Sassuolo su Sky

su Sky Domenica 31 marzo, ore 20:30 - Inter-Lazio su Sky

Serie A: 30a giornata

Martedì 2 aprile, ore 19 - Milan-Udinese su Sky

su Sky Martedì 2 aprile, ore 21 - Cagliari-Juventus su Sky

su Sky Mercoledì 3 aprile, ore 19 - Empoli-Napoli su DAZN

su DAZN Mercoledì 3 aprile, ore 21 - Frosinone-Parma su DAZN

su DAZN Mercoledì 3 aprile, ore 21 - Genoa-Inter su DAZN

su DAZN Mercoledì 3 aprile, ore 21 - Roma-Fiorentina su Sky

su Sky Mercoledì 3 aprile, ore 21 - SPAL-Lazio su Sky

su Sky Mercoledì 3 aprile, ore 21 - Torino-Sampdoria su Sky

su Sky Giovedì 4 aprile, ore 19 - Sassuolo-Chievo su Sky

su Sky Giovedì 4 aprile, ore 21 - Atalanta-Bologna su Sky

Cutrone e Cancelo in Juventus-Milan, Supercoppa ItalianaGetty Images

Serie A: 31a giornata

Sabato 6 aprile, ore 15 - Parma-Torino su Sky

su Sky Sabato 6 aprile, ore 18 - Juventus-Milan su Sky

su Sky Sabato 6 aprile, ore 20:30 - Sampdoria-Roma su DAZN

su DAZN Domenica 7 aprile, ore 12:30 - Fiorentina-Frosinone su DAZN

su DAZN Domenica 7 aprile, ore 15 - Cagliari-SPAL su Sky

su Sky Domenica 7 aprile, ore 15 - Udinese-Empoli su DAZN

su DAZN Domenica 7 aprile, ore 18 - Inter-Atalanta su Sky

su Sky Domenica 7 aprile, ore 18 - Lazio-Sassuolo su Sky

su Sky Domenica 7 aprile, ore 20:30 - Napoli-Genoa su Sky

su Sky Lunedì 8 aprile, ore 20:30 - Bologna-Chievo su Sky

Champions League: andata quarti di finale

Martedì 9 aprile, ore 21 - Tottenham-Manchester City su Sky

su Sky Martedì 9 aprile, ore 21 - Liverpool-Porto su Sky

su Sky Mercoledì 10 aprile, ore 21 - Ajax-Juventus su Rai 1 e Sky

su Rai 1 e Sky Mercoledì 10 aprile, ore 21 - Manchester United-Barcellona su Sky

Per il 12esimo anno di fila Leo Messi giocherà i quarti di finale di Champions League col BarcellonaGetty Images

Europa League: andata quarti di finale

Giovedì 11 aprile, ore 21 - Arsenal-Napoli su Sky

su Sky Giovedì 11 aprile, ore 21 - Slavia Praga-Chelsea su Sky

su Sky Giovedì 11 aprile, ore 21 - Benfica-Eintracht su Sky

su Sky Giovedì 11 aprile, ore 21 - Villarreal-Valencia su Sky

Video - Ancelotti: "Ospina? Il medico ha valutato, ma le cose sono peggiorate. L'Arsenal ci darà stimoli" 00:51

Serie A: 32a giornata

Sabato 13 aprile, ore 15 - SPAL-Juventus su Sky

su Sky Sabato 13 aprile, ore 18 - Roma-Udinese su Sky

su Sky Sabato 13 aprile, ore 20:30 - Milan-Lazio su DAZN

su DAZN Domenica 14 aprile, ore 12:30 - Torino-Cagliari su DAZN

su DAZN Domenica 14 aprile, ore 15 - Fiorentina-Bologna su Sky

su Sky Domenica 14 aprile, ore 15 - Sampdoria-Genoa su Sky

su Sky Domenica 14 aprile, ore 15 - Sassuolo-Parma su DAZN

su DAZN Domenica 14 aprile, ore 18 - Chievo-Napoli su Sky

su Sky Domenica 14 aprile, ore 20:30 - Frosinone-Inter su Sky

su Sky Lunedì 15 aprile, ore 20:30 - Atalanta-Empoli su Sky

Champions League: ritorno quarti di finale

Martedì 16 aprile, ore 21 - Juventus-Ajax su Sky

su Sky Martedì 16 aprile, ore 21 - Barcellona-Manchester United su Sky

Serie A: recupero 25a giornata

Mercoledì 17 aprile, ore 19 - Lazio-Udinese su Sky

Champions League: ritorno quarti di finale

Mercoledì 17 aprile, ore 21 - Manchester City-Tottenham su Rai 1 e Sky

su Rai 1 e Sky Mercoledì 17 aprile, ore 21 - Porto-Liverpool su Sky

Video - Guardiola: "Non andrò alla Juventus, per andare via dal Manchester City mi devono licenziare" 00:41

Europa League: ritorno quarti di finale

Giovedì 18 aprile, ore 21 - Napoli-Arsenal su Sky

su Sky Giovedì 18 aprile, ore 21 - Slavia Praga-Chelsea su Sky

su Sky Giovedì 18 aprile, ore 21 - Eintracht-Benfica su Sky

su Sky Giovedì 18 aprile, ore 21 - Valencia-Villarreal su Sky

Serie A: 33a giornata