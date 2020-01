Da salvatori del Milan a possibili partenti in 12 mesi: la parabola discendente di Piatek e Paquetà

E' passato esattamente un anno e, al Milan, quelli che dodici mesi della fa sono arrivati - per una cifra complessiva di 70 milioni - da "salvatori della patria", ora sono pedine da rottamare sul mercato. Stiamo parlando di Lucas Paquetá e Krzysztof Piatek, la dimostrazione fulgida di quanto in fretta possa cambiare ogni cosa nel calcio. Zlatan Ibrahimovic, in questo caso, è avvisato.

Da salvatori della patria a pedine del mercato in uscita: tutto in 12 mesi

Proprio l'arrivo dello svedese ha messo definitivamente ai margini l'esperienza rossonero del pistolero polacco, cominciata da "Uomo bionico" (definizione data dall'allore tecnico milanista Gennaro Gattuso) a suon di gol: appena arrivato dal Genoa, subito doppietta contro il Napoli in Coppa Italia e 6 reti nelle successive 8 gare di campionato. Poi, qualcosa inizia a non funzionare più sino alla caduta nell'oblio di questa stagione: cominciata senza squilli con mister Giampaolo (due gol, entrambi su calcio di rigore) e un costante impoverimento del proprio ruolino di marcia anche dopo l'arrivo di Stefano Pioli.

Paquetà, Piatek - Milan-Cagliari - Serie A 2018/2019 - Getty ImagesGetty Images

L'inizio sprint e un meccanismo improvvisamente inceppatosi

Paquetá, classe 1997, giunto dal Flamengo con il pesante fardello di "erede di Kakà", ha vissuto la stessa parabola discendente: gettato immediatamente nella mischia della gara di Supercoppa (ben disputata, peraltro) contro la Juventus, ridà estro e brio alla manovra rossonera di Gattuso. Tuttavia, anch'ègli finisce nell'oscuro tunnel della stagione in corso: con Giampaolo (che non sa dove piazzarlo in campo) non si trova e tira un sospiro di sollievo dopo il suo esonero. Con Pioli sembra rinascere ma le prestazioni a singhiozzo gli fanno perdere posti nella gerarchia del tecnico parmense.

Lucas PaquetàGetty Images

Pronti alla cessioni. Chi in Premier, chi in Ligue 1

Entrambi, ora, sono pronti a lasciare Milanello. Piatek ha già dato la propria disponibilità: è inseguito da Roma (anche se lo scambio con Diego Perotti sembra non decollare per il momento), Bayer Leverkusen, Aston Villa e West Ham, col club londinese favorito e pronto a sborsare 32 milioni di euro. Se così fosse, l'attaccante polacco partirebbe immediatamente: già nella settimana in corso sono previste evoluzioni. Stesso discorso per Paquetá, pupillo di Leonardo e nelle mire del PSG. Anche la sua valutazione può collocarsi tra i 30 e i 40 milioni. Un monito che sembra quasi indurre Ibrahimovic a sbrigarsi nel suo ruolo di... salvatore della patria.