Da un 11 luglio all’altro: dal calcio campione del mondo ai campioni di plusvalenze

Sono passati trentasette anni e il ricordo resiste, persiste anche e soprattutto per la nostalgia che trasmette e la forza che ricava dal paragone con l’attuale. Eravamo il campionato più bello del globo: la boutique di Falcao, Michel Platini e Zibì Boniek. In attesa che piombasse Diego Armando Maradona.

Non che fossero tutte rose e fiori, come documenta lo scandalo del Totonero che quel trionfò introdusse, ma almeno sul campo eravamo i re. Oggi, in compenso, siamo diventati i sovrani delle plusvalenze, la cui bolla continua inesorabilmente a gonfiarsi. E’ aumentata “da 749 a 777 milioni di euro per l'intero calcio professionistico (serie A, B e C) nella stagione sportiva chiusa al 30 giugno 2018”, ha scritto Gianni Dragoni su “Il Sole 24 Ore” di mercoledì. E in grandissima parte è farina della serie A, “nella quale le plusvalenze sono aumentate da 693,4 a 713,1 milioni (pari al 91,8% del totale)”.

Non solo: poiché vengono realizzate quasi tutte su scala nazionale, “se si facesse un bilancio consolidato di tutti i club della serie A le plusvalenze, essendo "infragruppo", andrebbero eliminate, a meno che non realizzate con la vendita a club stranieri, cosa che avviene raramente. Pertanto la perdita effettiva del sistema calcio in realtà è molto più alta di quella che appare”.

Per me è arabo, per gli asperti il segnale che tira una gran brutta aria. Nella rete sono finiti pesci piccoli (Cesena) o non troppo grandi (Chievo), il mal costume mezzo gaudio aiuta ogni mano a sporcare (e lavare) l’altra. Alle valutazioni soggettive non si guarda in bocca. Nel numero del “Guerin Sportivo” appena uscito, “Tucidide” parla di quel “mistero buffo” della Covisoc, letteralmente Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio professionistico; dei suoi allegri controlli; del cambio di passo (e spasso) dopo le dimissioni che, nel 2001, rassegnò l’allora presidente Victor Uckmar, luì sì fiscalista tutto d’un pezzo (e non di un prezzo).

Nel 1982 le squadre di serie A erano 16, quattro in meno. E i diritti televisivi, marchio drastico e spietato della tonnara moderna, manco esistevano. Non esisteva neppure il financial fair play, che procede a targa alterne e dalla torre fa cadere chi vuole.

Sembra un paradosso, visto il materasso delle plus-scorciatoie, ma con i vincoli odierni, ha confessato Adriano Galliani, non sarebbe stato possibile forgiare il Milan che cambiò la mentalità del nostro calcio. E forse nemmeno prendere Maradona. La sentenza Bosman, la miniera della Champions e l’invasione degli sceicchi hanno schiavizzato i tornei domestici, salvo la Premier. Servirebbero leggi certe e verifiche sistematiche, meno mister Li e meno casi Parma o Palermo. Servirebbe una distribuzione più calibrata dei proventi televisivi, senza la quale persino un’eventuale sforbiciata alla stazza della A avrebbe poco senso.

Sono troppo pessimista?