Da Milik a Higuain: i 10 attaccanti "possibili" per l'Inter di Conte

Edin Dzeko, Romelu Lukaku, Paulo Dybala, Edinson Cavani e chi più ne ha più ne metta. Sondaggi, voci, indiscrezioni, trattative concrete e un comune denominatore: nessuno è (ancora) un giocatore dell'Inter, alla disperata ricerca di due attaccanti da inserire nel roster offensivo ma, a poche settimane dall'inizio del campionato e dalla fine del mercato, costretta ad affidarsi ai soli Esposito, Longo e Perisic. Oltre al rientrante Lautaro Martinez e, ovviamente, a quel Mauro Icardi che fa ancora parte della rosa nerazzurra, a dispetto di una frattura ormai ufficiale e insanabile.

Serve pazienza, insomma, come in ogni negoziazione di mercato che si rispetti. Quella pazienza che in Antonio Conte - e le parole di fuoco pronunciate in conferenza stampa ne sono la chiara testimonianza - va però esaurendosi. Il tecnico leccese vorrebbe iniziare a lavorare subito sui suoi potenziali titolari, inserirli nei suoi schemi, provarli nelle prossime amichevoli di lusso. E, invece, si vede impotente di fronte alle note difficoltà incontrate sul mercato dalla propria dirigenza. Così, ecco l'alternativa: e se l'Inter spostasse il mirino su altri obiettivi? Ecco 10 nomi che, in questo senso, potrebbero fare al caso del nuovo allenatore.

Arek Milik

Non è un mistero che, smentite di rito a parte, il Napoli stia pensando a Mauro Icardi dopo aver concretamente provato l'assalto nell'estate dell'addio a Higuain. L'inserimento nell'operazione di Milik consentirebbe ai nerazzurri di ammortizzare l'inevitabile svalutazione dell'argentino, venutasi a creare dopo le note vicende degli scorsi mesi. Meno finalizzatore di Icardi, il polacco non disdegnerebbe nemmeno di giocare in coppia con un'altra prima punta.

Insigne e Milik insieme ai compagni festeggiano il prestigioso successo del Napoli sul Liverpool in amichevole: 0-3Getty Images

Duvan Zapata

Finalizzatore puro, lui sì. Uno che butterebbe in porta "anche una lavatrice", giusto per parafrasare Pasquale Luiso. E le 23 reti messe a segno in campionato, più due in Copa America, lo confermano. Dal punto di vista realizzativo, ma anche della fiducia, Zapata è arrivato all'apice della propria carriera. E ora, dopo aver trascinato l'Atalanta in Champions League, sogna il grande salto. Costa meno di Lukaku e di Cavani, sia di cartellino che di ingaggio, e potrebbe rappresentare un'alternativa di livello, seppur meno reclamizzata rispetto ai due colleghi.

Duvan Zapata e Cristiano RomeroGetty Images

Ante Rebic

Meteora alla Fiorentina e al Verona, si è messo in luce con la maglia dell'Eintracht e, ai Mondiali di un anno fa, con quella della Croazia. E la sua valutazione è schizzata alle stelle. In passato si è parlato anche di Bayern e di Manchester United, ma l'ex viola non si è mai mosso da Francoforte. Non è lui la prima scelta dell'Inter, ma accanto a una prima punta di valore potrebbe dire la sua.

Mario Mandzukic

Nemmeno lui può sfuggire al momento di riflessione che sta coinvolgendo la quasi totalità dell'attacco della Juventus. Anche se, dopo la cessione di Kean e la decisione di inserire Dybala in un possibile affare col Manchester United, le percentuali di permanenza del croato sono aumentate. Conte, però, farebbe carte false per poter contare su uno così. Mentalità vincente, spirito guerriero nonostante il netto calo degli ultimi mesi e, al netto di uno score realizzativo mai altissimo, la capacità di mettersi a disposizione del collettivo: tutto quel che il tecnico apprezza in un centravanti.

Mario Mandzukic (r.) und Ivan Perisic (Juventus Turin - Inter Mailand)Getty Images

Gonzalo Higuain

È e resta sul mercato. Solo lo stallo in tante trattative in entrata e in uscita lo sta trattenendo a Torino, oltre alla sua chiara volontà di non muoversi. Anche lui sarebbe perfetto per l'Inter e per Conte, la cui cura a base di calcio offensivo - un po' com'era accaduto con Sarri a Napoli, pur con uno stile di gioco completamente diverso - potrebbe rigenerarlo. La qualità, come il Pipita ha sempre dimostrato, c'è. Va solo espressa nel contesto più adatto.

Video - Juventus, "Bentornato Gonzalo!": l'affettuoso abbraccio dei tifosi a Higuain 00:36

Radamel Falcao

D'accordo, ha 33 anni e può anche essere nella fase calante della carriera. Ma anche per questo non ha più attorno a sé lo sciame di pretendenti delle stagioni più floride. L'esperienza ad altissimi livelli c'è, i gol pure: negli ultimi tre campionati di Ligue 1 ne ha messi a segno 21, 18 e 15. Non male.

Radamel Falcao face à Marcelo lors de Monaco-OLGetty Images

Olivier Giroud

Qualcuno potrà anche storcere il naso di fronte alle medie realizzative degli ultimi due anni (7 reti in Premier League nel 2017/18, appena due nella passata stagione), ma si parla pur sempre di un campione del mondo in carica. Conte lo ha avuto in rosa nel tratto finale della propria avventura al Chelsea, apprezzandone la capacità di giocare in funzione della squadra grazie alla sua altezza e al suo fisico robusto. Il paletto? Senza poter operare in entrata, il Chelsea non potrebbe rimpiazzare il vuoto lasciato dal francese.

Olivier Giroud célèbre la victoire de Chelsea en finale de la Ligue Europa 2019Getty Images

Fernando Llorente

Primo punto che va nella direzione di un possibile matrimonio: si tratta di un'altra vecchia conoscenza di Conte, che lo ha allenato alla Juventus nel 2013/14. Secondo punto: arriverebbe a parametro zero, essendo scaduto il suo contratto con il Tottenham. Opzione meno reclamizzata di altre ma interessante, soprattutto entrando a gara in corso, come dimostrato nelle fasi finali di Champions League.

Tottenham Hotspur’s Fernando Llorente and Victor Wanyama (right) celebrate after the final whistle of the Champions League quarter-finalPA Sport

Dries Mertens

Con ogni probabilità lascerà il Napoli tra 12 mesi, alla scadenza naturale del contratto, come da lui stesso "annunciato" sui social qualche giorno fa. Difficilmente De Laurentiis lo lascerà partire ora, ma, approfittando della situazione contrattuale del belga, un tentativo andrebbe fatto. Punta atipica, capace di giocare qualche metro dietro o qualche metro più largo, garantirebbe a Conte una varietà molto ampia di soluzioni offensive. Oltre a una vena realizzativa che, da quando Sarri gli confezionò un nuovo ruolo, non ha mai perso.

Andrea Belotti

Inseriamo nel listone anche il Gallo, nonostante gli ostacoli sul cammino siano innumerevoli: proprio nell'anno in cui è tornato in Europa, con la concreta possibilità di approdare ai gironi di Europa League, il Torino non ha la minima intenzione di privarsi del proprio giocatore più rappresentativo. Però si sa: con la chiave giusta - leggi: offerta di rilievo - tutte le porte possono essere aperte.