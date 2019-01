Dagli Usa: la polizia di Las Vegas chiede l'esame del Dna a Ronaldo

La polizia di Las Vegas ha disposto che Cristiano Ronaldo si sottoponga all'esame del Dna. L'obiettivo è confrontare i risultati del test con le tracce di Dna trovate sugli abiti della donna che lo accusa di una presunta violenza sessuale. Lo riferisce il Wall Street Journal.

La richiesta del campione di DNA di CR7 sarebbe già stata inoltrata alle autorità italiane per confrontarlo con quello sull'abito della donna. Mayorga accusa Ronaldo di avere abusato di lei in un hotel di Las Vegas nell'estate del 2009. All'epoca la donna denuncio' il fatto anche se non fece subito il nome dell'attaccante che all'epoca giocava per il Manchester Utd.

La stessa Mayorga fece poi marcia indietro qualche mese dopo, anche per via di un accordo con i legali di Ronaldo in cambio di 375 mila dollari per far ritirare le accuse. Nei mesi scorsi, però, la donna è tornata all'attacco tanto che la polizia americana ha riaperto il caso, fino alla richiesta del campione di DNA del campione portoghese.