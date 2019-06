Paolo Maldini festeggia 51 anni ed è un compleanno molto particolare per l'ex capitano del Milan, il primo da dirigente. Dopo essere stato nominato direttore dello sviluppo strategico dell'area sport il 5 agosto 2018, da poco più di dieci giorni Maldini è diventato ufficialmente il nuovo direttore tecnico del club rossonero prendendo il posto di Leonardo. Una nuova sfida professionale che comporta responsabilità enormi ma che non dovrebbe spaventare chi - come Maldini - in campo ha sempre saputo prendersele. Quello dal campo alla scrivania è senza dubbio un grosso salto il cui esito si potrà valutare tra un po'. Un dato, tuttavia, può già essere evidenziato: Maldini, nel corso della sua lunghissima ed esaltante carriera da calciatore, ha saputo più volte adattarsi e reinventarsi. Basti pensare che, dal suo esordio in Serie A al suo addio, ha cambiato tre ruoli: lanciato da Liedholm come terzino destro e affermatosi come uno dei migliori terzini sinistri della storia, ha chiuso la sua carriera da centrale. Quello da dt diventa quindi il quarto "lavoro" della sua vita calcistica.

Il palmares di Paolo Maldini con il Milan

5 Coppe dei Campioni/Champions League

7 scudetti

3 Coppe Intercontinentali/Mondiali per club

5 Supercoppe europee

5 Supercoppe italiane

1 Coppa Italia

L'esordio in Serie A da terzino destro

" Liedholm mi fece esordire in Serie A a 16 anni e prima di farmi entrare nel secondo tempo di Udinese-Milan mi disse: 'Malda, dove vuoi giocare? Destra o sinistra? Ricordati che il calcio è un gioco, vai in campo e divertiti. Quelle parole mi hanno accompagnato per tutta la mia carriera "

" Quando Sacchi è arrivato al Milan nel 1987, io ero in vacanza in Sardegna e all'epoca non esistevano i cellulari. Quando sono tornato, ho trovato sulla bacheca un numero di telefono ed era proprio il suo. Lo chiamai e lui mi disse: 'Sei a un bivio, devi scegliere se diventare playboy o calciatore'. Pensai 'iniziamo bene'. Era un po' un preconcetto nei miei confronti, poi penso di aver dato qualcosina alla causa "

Evidentemente Maldini, quel 20 gennaio 1985 allo stadio Friuli di Udine, scelse di giocare a destra: entrato dopo l'intervallo per sostituire Sergio Battistini, il futuro capitano rossonero giocò la sua prima e unica partita in Serie A in un ruolo che non avrebbe mai più ricoperto nonostante fosse un destro naturale. Fin dalla stagione successiva, sempre con il Barone in panchina, Maldini si trasferisce sulla corsia opposta e da lì costruisce una carriera inimitabile. Raccoglie l'eredità di Franco Baresi che si ritira al termine della stagione 1996-97 e col passare degli anni trasloca definitivamente al centro della difesa. Che fosse perfettamente in grado di ricoprire quel ruolo, del resto, si era capito la notte del 18 maggio 1994 quando ad Atene, nella finale di Champions League vinta 4-0 contro il Barcellona, gioca una partita perfetta al fianco di Filippo Galli complici le assenze degli squalificati Baresi e Costacurta.

La nuova avventura dietro una scrivania

Proprio in questi giorni la vita professionale di Paolo Maldini sta vivendo l'ennesima svolta. Rientrato in grande stile in società la scorsa estate a braccetto con Leonardo in quella che si può considerare la stagione dell'apprendistato, ora l'ex capitano è chiamato a compiere il salto di qualità anche dietro la scrivania. Lavorerà gomito a gomito con Zvonimir Boban con l'ambizioso progetto di ridare al Milan una dimensione più consona alla sua storia. A differenza di 12 mesi fa non avrà più il supporto di Leonardo e dovrà fare tutto da solo in un ruolo per lui inedito. Ecco perché il compleanno numero 51 non può che essere speciale per Maldini che, ancora una volta, si rimette in gioco.