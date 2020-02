Le onde dell'Adriatico non sono certo le stesse dell'oceano Atlantico caraibico che bagna Barbados. Ma il richiamo del mare ha contraddistinto il finale di carriera di Andrea Lazzari, che qualche anno pensò perfino di dedicarsi al surf. Alzi la mano chi si ricorda per cosa e quando è diventato famoso: esattamente 15 anni fa, ad appena 20 anni, si laureò capocannoniere della Coppa Italia, poi vinta dall'inter di mister Roberto Mancini in finale contro la Roma. Questo, grazie ai 9 gol complessivi realizzati con la maglia dell'Atalanta, ben 5 dei quali contro la Juventus, 2 all'andata e 3 al ritorno, nella sfida degli ottavi di finale in cui la Dea di mister Delio Rossi ebbe sorprendentemente la meglio sui bianconeri di Fabio Capello (2-0 all'andata di Bergamo e 3-3 al ritorno). Due partite, mille ricordi, come quelli rievocati da Andrea a Eurosport, ora che - dallo scorso dicembre, appena dopo aver soffiato sulle 35 candeline - di mestiere è il jolly della Vigor Senigallia, in Eccellenza marchigiana:

" Quella doppia partita è rimasta nel mio cuore, così come l'Atalanta, dove sono cresciuto. Poi, essendo pure di Bergamo, figuratevi cosa significarono, per me, quelle 5 reti realizzate alla Juventus. All'epoca non mi conosceva nessuno, fui una rivelazione e quel titolo di capocannoniere della competizione è rimasto nel mio cuore. "

Pioli, Allegri e l'apice: "Con Max ho appreso la mentalità vincente"

Un esterno offensivo che, oggi, sarebbe ricercatissimo sul mercato. L'Atalanta, invece, a partire dalla stagione 2006-2007 lo manda in prestito in Serie B: prima a Cesena, poi a Piacenza e, in seguito, a Grosseto, dove incontra mister Stefano Pioli. Dopodiché, nell'estate 2008, viene acquistato dal Cagliari in comproprietà per un milione e 800mila euro, segnando il suo primo gol con la maglia numero dieci rossoblu contro il Napoli. Qui incontra Massimiliano Allegri, che lo impiega con continuità...

" Aver lavorato sia con Pioli che con Allegri ha voluto dire molto per me. Sono stati i tecnici più importanti della mia carriera, oltre ovviamente a Delio Rossi. In Maremma, l'attuale tecnico del Milan aveva disegnato un ruolo perfetto per le mie caratteristiche, quello dell'ala offensiva. Con Max, invece, ho imparato ad avere la mentalità giusta, vincente, che ha poi portato alla Juve, in cui i risultati si sono visti... "

Serie A 2009-10 Andrea Lazzari Andrea Cossu CagliariGetty Images

L'illusione Milan, un altro exploit con l'Udinese: poi il pensiero del surf...

Diventato un suo pretoriano, Allegri vuole portarlo al Milan. L'allora presidente dei sardi Massimo Cellino, tuttavia, alza troppo le richieste accontentate, invece, un anno più tardi, dalla Fiorentina. E' però all'Udinese che Lazzari diventa la gioia dei fantallenatori, con prestazioni di grande costanza, difficilmente al di sotto del 6,5 in pagella.

Andrea Lazzari, Udinese 2013-2014 (Imago)Imago

Siamo nel 2014 e, da qui, la parabola di Andrea comincia la sua fase calante

" Il calcio cominciava a non interessarmi più e, a certi livelli, se non si riesce più a dare il massimo, si finisce per essere travolti dagli eventi e ai margini dei progetti tattici. Già nel 2012 sapevo di non essere nelle grazie di Montella che, però, devo dire, fu onesto con me, parlandomi subito chiaramente. Di ritorno dall'Udinese, fu difficile ripetermi. Contemporaneamente stavo sviluppando altri interessi, come quello del surf, scoperto in un viaggio alle Barbados e, successivamente, a Fuerteventura. Stavo seriamente pensando di mollare tutto per dedicarmi a questo sport e a una vita in riva all'oceano. "

" Poi però sono diventato papà e ogni mia priorità si è spostata su Emma, che oggi ha 5 anni. Perché Senigallia? E' la città di mia moglie. Sono nelle Marche da quasi 3 anni, ormai. Gli ultimi due li ho passati in Serie C, nella vicina Fano ed è qui che, ormai, mi sono stabilito. Bergamo, amici e il resto della famiglia mi manca, ma questo è un ottimo posto in cui vivere e, oggi, faccio parte di una società seria, che mi ha immediatamente impressionato. Esiste un progetto di crescita importante, il progetto di un nuovo stadio, un florido settore giovanile e il direttore sportivo Riccardo Moroni insieme al presidente Franco Federiconi, mi hanno prospettato un futuro nel club anche a fine carriera. In quale ruolo mi vedrei? Quello di allenatore, sono un uomo di campo. Per adesso, però, penso ancora a divertirmi: ho riscoperto il ruolo di jolly e gioco un po' da mediano davanti alla difesa e un po' da centrocampista offensivo. "

Come sarebbe, oggi, segnare 5 gol alla Juventus da ventenne?

Una categoria, quella dell'Eccellenza marchigiana, in cui ha ritrovato vecchi amici, come bomber Salvatore Mastronunzio. La "Vipera", dopo essere tornato all'Ancona (oggi Anconitana, prima nel girone, dopo due promozioni consecutive), è l'attaccante del Montefano. Qualche sera fa, una "pizzata" dopo allenamento: la tv trasmetteva Milan-Juventus...

" I miei compagni continuavano a chiedermi cosa significhi segnare 5 gol alla Juventus. E, ovviamente, gli aneddoti si sprecavano. Io continuo a tifare Atalanta, da buon bergamasco. Certo, a volte mi chiedo se quell'exploit fosse capitato sempre a inizio carriera ma 15 anni dopo, nella Dea di Gasperini, per la quale, peraltro, mi sarebbe piaciuto tantissimo giocare: probabilmente la mia valutazione sarebbe schizzata a 60-70 milioni di euro e sarei stato un tormentone di mercato. Il calcio, oggi, è cambiato tantissimo e non si deve vivere di rimpianti. Il sogno di cavalcare le onde? Mica è accantonato (ride, ndr): la prossima estate insegnerò le basi della tavola a mia figlia. E poi chissà: magari un giorno surferemo insieme. "