Dai nuovi volti al big match Napoli-Lazio, le 5 domande alla 20a giornata di campionato

Bentornata Serie A: quale sarà l’impatto delle new entries?

Dopo una pausa interminabile finalmente torna il nostro campionato, con un nutrito carico di volti nuovi: la 20esima giornata di Serie A è oltremodo interessante per valutare l’immediato impatto dei nuovi acquisti. Luis Muriel e Manolo Gabbiadini si sfidano in un invitante Fiorentina-Sampdoria, Nicola Sansone contende un posto a Palacio al centro dell’attacco del Bologna nella delicata sfida salvezza con la SPAL, mentre Stefano Okaka si candida per una maglia da titolare in Udinese-Parma, partita in cui potrebbe debuttare anche l'ex milanista Juraj Kucka tra le fila dei ducali.

Il Genoa ospita il Milan in attesa di salutare il futuro rossonero Piatek: che partita sarà?

Per uno strano gioco il calendario oppone Genoa e Milan proprio nelle ore in cui il formidabile attaccante del Grifone Piatek sta per passare al Diavolo (mentre Bertolacci e Halilovic sono indiziati di effettuare il percorso inverso). Sarà una partita sicuramente permeata da un’atmosfera surreale, con il Milan alla disperata ricerca di punti Champions che dovrebbe puntare tutto su Cutrone relegando il partente Higuain in panchina se non addirittura fuori dalla lista dei convocati. Per contro Prandelli, fermo restando la squalifica di Piatek, si affiderà all’inedita coppia Kouamé-Favilli. Genoa-Milan tra passato, presente e futuro.

Krzysztof Piatek, Genoa, Getty ImagesGetty Images

Napoli-Lazio, gli azzurri sapranno ritrovarsi nella difficoltà?

È l’unico e vero big match della ventesima quello che vede opposto al San Paolo Napoli e Lazio. Un test davvero probante per una banda Ancelotti che dovrà fare a meno in un colpo solo di Allan, Hamsik, Koulibaly e Insigne affrontando peraltro una Lazio al gran completo. Gli azzurri cominciano a sentire il fiato sul collo dell’Inter terza forza della classe dunque non potranno sbagliare. Il rischio c’è, perché la Lazio è in fiducia e ha finalmente ritrovato gli alfieri della passata stagione Milinkovic-Savic e Luis Alberto.

Lazio-Cagliari, Serie A 2018-2019: Sergej Milinkovic-Savic si commuove mentre esulta al gol del momentaneo 1-0, festeggiato da Luis Alberto (LaPresse)LaPresse

Juventus-Chievo: formalità o trappolone?

Il testacoda si tradurrà in goleada a favore della capolista o regalerà qualche sorpresa nel suo copione sulla falsariga di quanto già accaduto nella gara di andata? Siamo alla ventesima giornata ma la Vecchia Signora è già in odore di ipoteca sull’ottavo scudetto consecutivo, anche perché nel frattempo il Napoli secondo della classe affronta la Lazio con una formazione rimaneggiata da assenze e infortuni. Sarà importante mantenere alta la tensione e l’attenzione - anche in ottica Champions – e soprattutto evitare le pause che ogni tanto la Juventus di Allegri tende a concedersi durante i match.

Federico BernardeschiGetty Images

L’Inter sfaterà la maledizione Sassuolo?

L’Inter ha perso sette degli ultimi otto match di Serie A contro il Sassuolo, inclusi gli ultimi quattro, e non ha mai segnato più di un gol in tutti questi incontri: se non è un incantesimo da spezzare, poco ci manca. L’Inter del rientrante Radja Nainggolan dal primo minuto prova dunque a scacciare i fantasmi neroverdi e al contempo dare la caccia a un secondo posto diventato alla portata dopo il successo nello scontro diretto contro il Napoli al Meazza. Dopo tutto il chiacchiericcio legato ai rinnovi di Icardi e Skriniar finalmente sarà il campo a parlare.

