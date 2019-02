Dal PSV alla Lazio: i problemi dell'Inter tra obiettivi, crisi di gol e i casi Perisic e Nainggolan

Pazza Inter. Il destino, l'ingenuità di Milinkovic-Savic e la freddezza di capitan Icardi avevano rimesso in piedi un match che solo la squadra nerazzurra poteva acciuffare, ma alla fine non è bastato. La lotteria dei rigori ha spedito la Lazio di Simone Inzaghi alle semifinale di Coppa Italia e fatto ri-sprofondare la squadra di Spalletti in una nuova crisi, evidenziando tutti i problemi che aleggiano nell'ambiente della società milanese già da qualche tempo.

Video - Spalletti: "Sconfitta che dà fastidio, siamo stati in campo bene" 01:47

Crisi sottoporta

Sono passati 51 giorni da quell'11 dicembre, data in cui l'Inter certificava una deludente e dolorosa eliminazione dalla Champions League pareggiando in casa con il PSV Eindhoven. Alcune difficoltà di allora dei nerazzurri erano evidenti, ma nel mese e mezzo abbondante trascorso fino a Inter-Lazio poco è stato risolto. Anzi. Partiamo dalla crisi sottoporta. Tolta l'agevole vittoria con il Benevento in Coppa Italia, l'Inter non ha mai segnato più di un gol a partita e nel 2019 la casella delle reti realizzate su azione mostra ancora un misero 0. Lo stesso Icardi, più o meno in linea con le sue medie fino all'ultima serata di Champions, ha gonfiato la rete soltanto tre volte da allora, di cui due su rigore. Lautaro Martinez e Keita Balde, tra impiego ridotto e problemi fisici, non hanno mai trovato continuità sottoporta, soprattutto in campionato. Così come nessuno dei centrocampisti con spiccate doti offensive della rosa di Spalletti.

L'andamento dell'Inter nell'ultimo mese e mezzo

Partita Competizione Marcatore Inter-Udinese 1-0 Serie A Icardi Chievo-Inter 1-1 Serie A Perisic Inter-Napoli 1-0 Serie A Lautaro Empoli-Inter 0-1 Serie A Keita Inter-Benevento 6-2 Coppa Italia Icardi, 2 Candreva, Dalbert, 2 Lautaro Inter-Sassuolo 0-0 Serie A - Torino-Inter 1-0 Serie A - Inter-Lazio 1-1 (4-5 dcr) Coppa Italia Icardi

Perisic e Nainggolan

E poi ci sono i casi che riguardano i singoli giocatori, due su tutti: Perisic e Nainggolan. Il croato vive da tempo da separato in casa ed è una delle più grandi delusioni del girone d'andata di Serie A. Da top del ruolo a flop, un crollo di rendimento che l'Inter non può certo permettersi. Perisic è scontento e lo si vede dal suo atteggiamento in campo, ma chiuso il mercato rimane un giocatore nerazzurro. La sua richiesta esplicita di essere ceduto sembrava poter essere accontentata, ma solo con un'offerta congrua e non a prezzo di svendita. Troppo poco, agli occhi dei dirigenti nerazzurri, i 5 milioni di prestito e i 40 per il riscatto proposti dall'Arsenal. Nainggolan non è mai stato sul mercato, ma a livello di delusione siamo al livello di Perisic. Arrivato da Roma nell'affare con Zaniolo, sembrava un colpaccio per i nerazzurri, almeno nel breve periodo. Ma così non è mai stato. Il Ninja non si è praticamente mai espresso ai suoi livelli e il suo rapporto con il pubblico nerazzurro è sempre più critico.

Video - Da Nainggolan a Dzeko: la flop 11 del girone di andata 01:59

Mercato interlocutorio

La sessione invernale è stata interlocutoria per tre settimane ed è "sbocciata" solo negli ultimi giorni con l'acquisto di Cedric. Insomma, Spalletti dovrà continuare con gli uomini avuti a disposizione fin qui lottando su più fronti: limare gli attriti con la società, ridestare giocatori potenzialmente chiave come quelli sopra citati, riconquistare una piazza che in buona parte, al momento, lo vorrebbe via dall'Inter. Non sarà facile. I nerazzurri arrivavano con grande entusiasmo alle porte della stagione in corso, freschi di ritorno nell'Europa che conta e con obiettivi più ambiziosi rispetto agli anni passati. A gennaio, però, è già tempo di riorganizzarsi. La Coppa Italia è andata, l'Europa League può essere un buon banco di prova per testare la squadra su due fronti, ma dipenderà dall'obiettivo su cui vorrà focalizzarsi la società. Perchè il rallentamento in campionato ha minato anche le certezze di un terzo posto che è ancora tutto da conquistare. E dopo aver puntato in alto, mirando alla targa del Napoli, per i nerazzurri sembra esser tempo di guardarsi alle spalle.