Aveva annunciato il suo ritiro dal calcio giocato qualche giorno fa in diretta tv, durante la trasmississione di Sky Sport "Calciomercato - L'originale" e, tiene a precisare, la sua nuova avventura calcistica "non è un dietrofront". Tutt'altro. Solo "una gran voglia di divertirsi". Lo storico portiere del Chievo Verona Stefano Sorrentino, classe 1979 (compirà 41 anni il prossimo 28 marzo), riparte dalla Seconda Categoria. E lo farà... da centravanti.

Proprio com'era iniziata, da ragazzino, la sua lunghissima carriera, prima di indossare i guantoni da estremo difensore. Indosserà la maglia - gialla sgargiante (con risvolti neri) come quella del "suo" Chievo - del Cervo, formazione coinvolta nella bagarre playoff (della Seconda Categoria di Imperia), allenata da padre, Roberto Sorrentino. Quest'ultimo, anch'egli ex portiere (in particolare, del Catania in Serie A) e allenatore giramondo, ha accettato di guidare una formazione della penultima serie della piramide calcistica italiana per un motivo non molto diverso da quello che ha spinto a dire "Sì" al figlio Stefano, come raccontato a Eurosport:

" Per divertimento e per fare un piacere al mio amico Denis Muca, (imprenditore edile di origini albanesi, presidente e sponsor del Cervo, ndr) che, dopo la retrocessione dall'ultimo anno dalla Prima categoria e la conseguente migrazione della vecchia squadra, voleva lasciare il mondo del calcio. Poi ci siamo incontrati, abbiamo parlato, e a fine agosto, in tempo zero abbiamo riallestito una formazione sperimentale che oggi sta dando frutti straordinari e restituito entusiasmo. "

Roberto Sorrentino, papà di Stefano Sorrentino e allenatore del Cervo (Seconda Categoria Imperia 2019-2020)facebook

Quell'amore per la riviera di Ponente

Ma come nascono i rapporti dei Sorrentino con la Liguria e la località in provincia di Imperia?

" Io e Stefano viviamo a Torino ma entrambi abbiamo una casa al mare da queste parti. Io, proprio qui a Cervo, Stefano a San Bartolomeo. Ed ecco tutto. Volevamo tesserare anche l'altro mio figlio Ivano (classe '83, ex attaccante in C2 con le maglie, tra le altre, di Biellese, Ivrea e Carpenedolo, ndr) ma ha appena iniziato una brillante carriera di tecnico e sta guidando con successo la formazione Allievi della Crescentinese, nel Vercellese. "

La formazione del Cervo (Seconda Categoria Imperia 2019-2020)facebook

Dal rigore parato a CR7 al ruolo di bomber in Seconda categoria nel giro di un anno

La parola passa quindi a Stefano Sorrentino, ultimo portiere, esattamente un anno fa, ad aver parato un calcio di rigore a Cristiano Ronaldo. In campo, l'atteggiamento sarà lo stesso che lo ha contraddistinto tra i pali della Serie A, della Liga (giocò anche al Recreativo Huelva) e del campionato greco (ai tempi dell'Aek Atene): quello degli "occhi della tigre", esattamente come il titolo del suo libro...

" Ho detto che ero alla ricerca di una proposta stimolante per proseguire la carriera e, in effetti, non è arrivata. La Serie B l'avrei fatta solo col Chievo oppure a fronte di un progetto che, a lungo termine, mi avrebbe prospettato un incarico dirigenziale interessante. E' stato giusto fermarsi, raggiungere le mie figlie a Torino, divertirsi e pensare al futuro: a strettissimo giro di posta, infatti, inizierò il corso per diventare direttore sportivo. Mi vedo più in ruoli dirigenziali, non mi vedo proprio come allenatore. Per quello, c'è già mio padre. "

La promessa alla squadra: "Coi miei gol ci riprendiamo la Prima Categoria"

" Quanti gol farò da centravanti? Chi può dirlo, sono ancora ben allenato e adrenalinico, sono convinto di poter fare bella figura. Venerdì 7 febbraio raggiungerò la squadra per conoscerla, poi sarà già ora di scendere in campo, in casa contro il Riva Ligure. L'obiettivo è quello di continuare a stupire, magari riprendendosi la Prima categoria". "