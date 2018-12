Dall'emergenza Milan a una Roma in cerca dell'impresa: le 5 domande alla 17a giornata di Serie A

Il Chievo di Di Carlo è ancora imbattuto, riuscirà a fermare anche l’Inter?

Napoli, Lazio, Parma e SPAL. Tutte squadre che hanno dovuto lasciare punti contro il Chievo di Mimmo Di Carlo. Pellissier e compagni trovano sabato l’Inter per un altro test molto complicato, ma fin qui i clivensi si sono sempre difesi con ordine e interpretando un calcio ‘pane e salame’ che ha portato concretezza e punti. Morale della favola: sì, per l’Inter è una partita assai più complicata di quanto dica la classifica. Il Chievo è ancora alla caccia della prima vittoria stagionale e visto lo stato di forma attuale, Spalletti dovrà arrivare a Verona prestando il massimo, ma davvero il massimo, dell’attenzione. Se così non sarà, potrebbe non essere semplice espugnare il Bentegodi per i nerazzurri.

L'espressione delusa di Luciano Spalletti, Inter

Quante speranze ha la Roma di portar via punti in casa della Juventus?

Oggettivamente pochine. Almeno sulla carta. Tra le prime 13 della Serie A, ne scrivevamo da queste pagine giusto nei giorni scorsi, la Roma è la squadra che ha concesso più gol in questa stagione. Di contro i giallorossi trovano il miglior attacco. E questo stando solo ai puri numeri. Sul campo il momento è chiaro: la Juventus resta la squadra più forte di tutte, specialmente quando deve affrontare le grandi e non si concede a grandi distrazione. Il compito della Roma è quindi estremamente complicato. I giallorossi dovranno provare a replicare quanto fatto con l’Inter – (miglior interpretazione stagionale) – e registrare la fase difensiva. Il tutto, appunto, nella cornice dello Stadium…

Tra le 5 squadre chiuse in 3 punti che lottano per il quarto posto, chi rischia di più?

Al di là della Roma, di cui abbiamo già parlato, chi deve prestare particolare attenzione è il Milan. Una squadra che resta in totale emergenza a livello di organico e che fatica tremendamente a segnare. Solo tre gol fatti nelle ultime 5, di cui 2 nell’unica vittoria – col Parma – e uno di questi per altro arrivato su rigore. Higuain è a digiuno da ottobre, in mezzo al campo Gattuso non sa più cosa inventarsi (fuori Biglia, Bakayoko, Bonaventura, Borini, Kessie e persino Bertolacci!) e a San Siro arriva una Fiorentina finalmente ritrovata in zona gol e con un Simeone finalmente sbloccato. Tra Atalanta, Lazio e Sassuolo, sono i rossoneri quelli con il match più complicato.

Gattuso - Bologna-Milan - Serie A 2018/2019

Il Torino non ha ancora perso in trasferta, rischia a Sassuolo?

Dipende da quale versione vedremo in campo. Se i Granata scenderanno in Emilia col piglio visto settimana scorsa contro la Juventus, potrebbero potarsi via buone soddisfazioni. Difficile però ripensare – per un discorso di puri stimoli – a quella intensità. Il Sassuolo in casa ne pareggia tante (4, solo il Cagliari ne ha impattate sulla X di più), il Toro fuori non perde mai ma vince altrettanto poco (2V-6P-0S) e dunque questa, per gli statistici, si scrive quasi da sola. La curiosità però, ripeto, sta più che altro nel Toro e in quale versione si presenterà in campo…

Con la SPAL Milik manderà definitivamente in pensione il Napoli col ‘falso 9’?

Ancelotti pare intenzionato a confermare ancora il polacco, che ha messo 4 gol nelle ultime tre partite andando a segno in tutte quante. In Italia non è mai riuscito ad andare in rete per 4 turni consecutivi e la SPAL potrebbe essere una buona occasione. E questo non solo per le statistiche. In primis per mettere a tacere le voci di mercato (Cavani e altri improbabili rumors) e in secundis, ben più concreto, per dare una mezza spallata al Napoli col falso 9. Da Bergamo in poi infatti è sempre stato lui a levare le castagne dal fuoco. E fosse stato un filo più preciso ad Anfield avrebbe potuto essere anche l’eroe di Champions. Il concetto insomma è chiaro: nel Napoli, Milik, al momento, è il giocatore più caldo. La SPAL dovrà prendere le adeguate contromisure.

