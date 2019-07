Dalla Francia: "Il Milan chiude per Rafael Leao. L'attaccante del Lille a Milano già nel weekend"

Colpo a sorpresa del Milan, in attesa di novità sul fronte Correa: secondo quanto riportato da Rmc Sport, il club rossonero avrebbe chiuso in serata l'acquisto di Rafael Leao, attaccante classe '99 del Lille, per 35 milioni di euro. In contemporanea, la società francese vedrebbe arrivare da Milano il giovane difensore 19enne Tiago Djalo, valutato 5 milioni. Il tutto all'interno di un'operazione targata Jorge Mendes, il procuratore star con cui il trio Maldini-Boban-Massara sta lavorando sulle trattative aperte in uscita di André Silva e Cutrone.

Punta centrale dal gran fisico (1,88 centrimetri per 81 kg), Leao è stato strappato appena un anno fa dal Lille allo Sporting Lisbona, club in cui è cresciuto. Alla prima stagione in Ligue 1 ha collezionato 24 presenze, 8 gol e 2 assist. Per la sua velocità palla al piede e grazie al suo exploit in Francia nel tridente con Nicolas Pèpè e Jonathan Bamba, il lusitano ha attirato l'interesse anche di altri club italiani in questa sessione di mercato, Inter su tutti, ma a quanto pare il suo futuro è sull'altra sponda del Naviglio, tanto che si parla di visite mediche a Milano già fissate per questo weekend.