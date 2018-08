Dalla questione tattica 'Ronaldo' alla centralità di Higuain: i 4 temi caldi del sabato di Serie A

Casa Juve: Mandzukic oppure no per esaltare Cristiano Ronaldo?

Il tema più caldo in casa Juventus è di natura tattica, per così dire: come far risaltare al meglio un Cristiano Ronaldo al debutto allo Stadium e alla smaniosa ricerca del suo primo gol in A? Affiancandogli o meno Mandzukic? Con il Chievo la prestazione di CR7 è lievitata al momento dell’ingresso in campo del vicecampione del mondo croato, ma la presenza di quest’ultimo dal primo minuto non è certa. Cristiano dunque dovrà giocoforza partire largo a sinistra sul fronte d’attacco? Non necessariamente, al netto di luoghi comuni e frasi fatte i suoi movimenti da punta centrale alla prima di campionato erano stati tutt’altro che trascurabili anche prima dell'ingresso del croata: piuttosto ci si attende un salto di qualità dai vari Dybala e Cuadrado, chiamati a innescare il nuovo compagno con maggior efficacia.

Mandzukic Ronaldo JuventusGetty Images

Casa Lazio: esame di laurea per Milinkovic-Savic, fantasma vs Napoli

Il giocatore più chiacchierato dell’estate di calciomercato è risultato essere poco più di un fantasma all’Olimpico contro il Napoli e già contro la Juventus (il suo futuro?) sarà chiamato a battere un colpo. Finora il forte centrocampista serbo non è andato oltre le reti contro Atalanta e Fiorentina mancando l'appuntamento con il gol nei big match (al netto delle reti siglate contro la Roma in Coppa Italia): quest’anno ci si attende un salto di qualità da Milinkovic-Savic anche sotto questo punto di vista. Per dimostrare di essere da top club occorre determinare partite in cui la posta in palio è particolarmente elevata e ora che l'eco del calciomercato va spegnendosi (o quasi) è tempo per il 23enne di ritrovare la condizione psico-fisica migliore.

Sergej Milinkovic-SavicGetty Images

Casa Napoli: ha senso insistere su Hamsik come regista?

Secondo mister Ancelotti il capitano del Napoli possiede il physique du rôle per ricoprire il ruolo di regista basso, ma la prima uscita contro la Lazio ha offerto risultati contrastanti. Se la visione di gioco e il tocco di palla non fanno certo difetto allo slovacco classe 1987, la velocità di crociera non è proprio fulminea esponendo il giocatore agli assalti dei mastini avversari. Ha senso insistere? Sì, a patto che gli si affianchino fidi scudieri in grado di proteggerlo. Il Milan sarà un test probante anche per lui, del resto dalla panchina Diawara reclama spazio e visibilità.

Hamsik - Lazio-Napoli - Serie A 2018/2019 - LaPresseLaPresse

Casa Milan: basta Gonzalo Higuain per tornare grandi?

Si scrive Gonzalo Higuain, si legge “uomo del destino” in casa Milan, l’uomo che serviva come il pane alla causa rossonera. Almeno sulla carta, perché è sempre il campo a fornire le risposte con la “R” maiuscola. Per uno strano gioco del destino il Pipita debutterà con la nuova maglia contro la sua vecchia maglia, quella con cui ha segnato la bellezza di 91 gol in 146 presenze provando a perpetuare la sua fama di bestia nera (5 gol in 6 presenze contro il Napoli). Il Milan del Gattuso bis è metaforicamente aggrappato alle sue larghe spalle: la qualificazione in Champions League passerà giocoforza dalla prolificità del suo bomber principe.

Higuain, Sergio Ramos - Real Madrid-Milan - Trofeo Santiago Bernabéu 2018 - Getty ImagesGetty Images