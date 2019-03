Dalla Samp alla Samp, lo stakanovista Paquetà si è preso il Milan e il Brasile in tre mesi

Il 12 gennaio scorso Lucas Paquetà debuttava con la maglia rossonera sciorinando una prova convincente nell’ottavo di finale secco di Coppa Italia contro la Sampdoria e sabato sera – proprio contro la Sampdoria – proverà a trascinare il Milan in una sfida chiave in ottica qualificazione alla prossima Champions League. Il bilancio dei primi tre mesi del classe 1997 di Rio de Janeiro è ampiamente in attivo, tanto che anche nell’infausto derby della Madonnina Paquetà è stata una delle poche note liete della serata. Dulcis in fundo, il centrocampista offensivo ex Flamengo si è preso la “dieci” del Brasile togliendosi lo sfizio di segnare contro Panama grazie a uno dei suoi proverbiali inserimenti dalle retrovie.

Paquetà - Brasile-Panama - Amichevole internazionale - Getty ImagesGetty Images

Da centrocampista a trequartista?

Se lo chiede il Brasile, si interroga a proposito anche Gennaro Gattuso. Avrebbe senso passare dal 4-3-3 al 4-3-1-2 collocando Paquetà nel ruolo di trequartista per esaltarne le caratteristiche? Finora il brasiliano ha ricoperto con profitto il ruolo di mezzala sinistra nel centrocampo a tre assieme a Bakayoko e Kessie dimostrando di saperci fare anche in fase di “rottura” e non solo di proposta di gioco, ma sulla sua carta d’identità calcistica figura la dicitura “trequartista”. Lo vedremo presto dietro le punte in un 4-3-1-2 buono per sbloccare l’asfittico sistema di Gattuso delle ultime giornate?

Gol e assist d’autore per lo stakanov di Gattuso

Paquetà sin qui ha collezionato 981 minuti con il Milan tra tutte le competizioni partendo titolare in tutte e 13 le partite disputate dai rossoneri dal suo arrivo in Italia. L’avvio della sua esperienza italiana è stato incendiario, tra prestazioni maiuscole, assist al bacio per Piatek per il gol del momentaneo 0-1 contro la Roma all’Olimpico e piattone sinistro vincente su cross di Calabria contro il Cagliari a San Siro. Contro l’Empoli gli è stato annullato un gol per millimetrico offside e contro l’Inter è stato l’unico a impegnare Handanovic nel pallido primo tempo rossonero, a testimonianza di una certa disinvoltura negli ultimi metri del campo. Le tre ammonizioni in campionato sono indice di un temperamento atipico per un trequartista brasiliano, mentre qualche palla persa in zone sanguinose per eccesso di ricami riconducono il ragazzo più direttamente alla sua provenienza; la personalità, in ogni caso, non gli fa proprio difetto e contro la Samp di Quagliarella Gattuso si affiderà a lui per fare da raccordo tra centrocampo e attacco.