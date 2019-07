Dalla Spagna certi: Lukaku ormai a un passo dall'Inter per 80 milioni di euro

Per AS non ci sono dubbi. Secondo la pagina online della popolare testata spagnola, Romelu Lukaku sarà presto un giocatore dell'Inter. Si resta ancora coi piedi ben piantati per terra ma, secondo indiscrezioni, per il centravanti belga, il club nerazzurro avrebbe alzato la propria offerta cl Manchester United, proprietario del cartellino. Si è passati, in questo senso, dai 65 milioni di euro più 5 di bonus, agli 80 bonus compresi. Questo, si legge, per allontanare ogni minaccia relativa a un possibile inserimento della Juventus nella trattativa. L'annuncio - sempre secondo AS - dovrebbe arrivare già al termine della settima in corso, tutt'al più, all'inizio della prossima.

Video - L'Inter aspetta Lukaku: lui intanto si allena con il Manchester United 00:33