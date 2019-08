Dalla Spagna, tre squadre su Coutinho: c'è anche la Juventus

Con la chiusura del mercato in Inghilterra, si restringono le opzioni per Philippe Coutinho, che resta in uscita dal Barcellona. Come riporta 'El Mundo Deportivo' sono tre le destinazioni possibili per il centrocampista offensivo brasiliano: si tratta di Psg, Juventus e Bayern. Con i francesi l'eventuale trattativa sarebbe legata al ritorno di Neymar in Catalogna.

Philippe Coutinho - FC BarcelonaGetty Images

Secondo la testata spagnola, il brasiliano si adatterebbe alla perfezione nel 4-3-3 di Sarri ma, anche qui, l'operazione si può concretizzare solo attraverso le uscite, paraltro tutte saltate - ieri - dai giocatori "all'uscio" come Dybala, Manzukic e Matuidi. Il talento ex Liverpool, però, servirebbe 'come il pane" a un Bayern Monaco dalla rosa particolarmente corta e che sta sondaggiando l'Inter anche per Ivan Perisic.