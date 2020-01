Dalle sirene del PSG alla catastrofe col Napoli: l'annus horribilis di Allan e di De Laurentiis

Dalle sirene del PSG a quelle dell'Inter: arriva il mese di gennaio e il rapporto tra Allan e Napoli è sempre un intrigo. Trecentosessantacinque giorni fa, in sede di mercato, Aurelio De Laurentiis aveva tirato la corda, forse troppo, col Paris Saint-Germain, arrivato a proporre 70 milioni. Ma il presidente azzurro si impuntò, chiedendone la bellezza di 100. Probabilmente troppo, anche nel momento di maggior lustro, in campo, del centrocampista ex Udinese...

La delusione di Allan - Napoli-Fiorentina Serie A 2019-20Imago

Tirare la corda col PSG per Allan: il primo errore del "2019 horribilis" di De Laurentiis

Se vogliamo, è stato quello il primo errore commesso nell'annus horribilis, il 2019, del numero uno del club partenopeo, culminato con la questione ritiro-ammutinamento, che nulla ha portato se non un improvviso peggioramento dei risultati, della classifica e all'esonero di Carlo Ancelotti. "Capo cordata" di quella ribellione, fu proprio Allan, che forse si era legato al dito l'ostinazione del Napoli a non lasciarlo partire sotto la tour Eiffel qualche mese prima. Fatto che lo ha ufficialmente consegnato alla rappresentativa degli "scontenti" dello spogliatoio azzurro, in compagnia dei vari Dries Mertens e José Maria Callejon.

Esultanza Allan, Sassuolo-Napoli, LaPresseLaPresse

Quel nodo al fazzoletto da parte del centrocampista brasiliano

Allan era convinto di partire un anno fa, tanto che saltò pure il match di Coppa Italia. Non fu così e tutte le parti in causa, occorre dirlo, ci hanno perso. E di gran lunga. Tranne qualche barlume nelle sfide al Liverpool, la concentrazione del giocatore è andata scomparendo, appannaggio del nervosismo, sempre più in crescita. Quel motorino della metà campo azzurra ha cominciato a perdere giri sino a "fondere" nelle ultime settimane, in cui il Napoli è scivolato fino a metà classifica.

C'è l'Everton di Ancelotti. E il pensiero che chi troppo vuole, nulla stringe

Che fare ora? Certo, adesso è impossibile recuperare quei 70 milioni di 12 mesi fa (figuriamoci i cento allora richiesti da De Laurentiis). Gattuso ha già fatto capire di voler puntare sui nuovi Stanislav Lobotka e Diego Demme, sostituendolo nel match contro la Fiorentina. Fatto che ha provocato la plateale reazione del centrocampista brasiliano, volato in queste ore a Rio de Janeiro per la nascita del terzo figlio Matteo (e, oltretutto, alle non perfette condizioni fisiche). Lo spogliatoio va preservato, tenere un "capo rivolta" nel nuovo progetto di Ringhio. Anche a costo di perderci sul mercato. Ma non sarà così, perché a volerlo c'è il facoltoso Everton, guarda un po', di Carlo Ancelotti (da scartare l'ipotesi di scambio con Matias Vecino dell'Inter). Occorre cogliere l'occasione al volo perché, è già stato dimostrato, chi troppo vuole, nulla stringe...