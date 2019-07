Dall’Olanda: 75 milioni per De Ligt sono un’affare, diventerà il miglior difensore del mondo

La Juventus mette a segno un altro colpo di mercato: dopo Cristiano Ronaldo l’anno scorso, quest’anno il “nome” forte è quello di Matthijs De Ligt. Le ultime stagioni all’Ajax, giocate con la fascia di capitano al braccio, lo hanno messo in mostra come uno dei giovani più promettenti, anzi già affermati, del panorama europeo. Ma è davvero così forte? Lo abbiamo chiesto a Jules Huijnen, nostro collega di Eurosport Olanda, che questo ragazzo lo ha anche visto giocare tante partite di Eredivisie.

1. De Ligt vale 75 milioni di euro?

Onestamente credo che 75 milioni per De Ligt siano un vero affare: ha 19 anni, è stato il capitano dell’Ajax finalista in Champions League – ricordiamolo – ed è stato un punto di riferimento per la squadra nei due anni in cui ha giocato da titolare.

2. Diventerà il miglior difensore in Europa?

Per raggiungere questo obiettivo dipenderà molto da Virgil van Dijk, suo compagno in Nazionale, ma le caratteristiche ci sono tutte: se De Ligt riuscirà a migliorare ancora, così come ha fatto finora, allora potrebbe diventare uno dei migliori, se non il migliore, difensore al mondo.

De Ligt alla JuventusEurosport

3. Può giocare anche a tre in una difesa a tre?

Sicuramente è abbastanza giovane per poter imparare ancora molto e poi ha assolutamente le qualità per giocare in una difesa a tre. In sostanza, possiamo assicurare che la Juventus ha preso un difensore davvero molto capace.

4. De Ligt rappresenta il tassello che mancava per raggiungere l'agognata Champions?

La Juventus ha sofferto un po' troppo dietro - soprattutto in termini numerici - nelle ultime campagne europee: sicuramente l'inserimento di De Ligt va a migliorare il reparto, quantitativamente e qualitativamente. Così la Champions non è sicura, ma certamente si fa un passettino in più verso di essa.