Daniele De Rossi vira sull'Argentina: andrà al Boca Juniors di Burdisso

DDR ha deciso: sarà Argentina.

Niente progetto viola/futuristico targato Commisso, niente San Siro - né con l'Inter né con il Milan - e niente American Dream in MLS. Vince l'amicizia, quella con Nicolas Burdisso (direttore sportivo del Boca Juniors), vince la voglia di esplorare una terra che negli anni ha regalato fior fior di talenti al calcio europeo e che non vede l'ora di abbracciare una delle sue bandiere. Vince soprattutto la volontà di non vestire - in Italia - una maglia che non sia quella giallorossa della Roma.

Dopo due mesi, di vacanza, misti ad attesa e sicuramente tante telefonate, oggi arriva un aggiornamento importante: pare infatti che De Rossi abbia richiamato il Boca, che il suo interessamente non lo aveva mai nascosto, anzi e che tramite il suo agente Berti abbia iniziato a trattare il proprio contratto. La notizia arriva dal sito doblemarilla.com e viene confermata da Sky Sport.

De Rossi, secondo la ricostruzione, dovrebbe giocare per sei/otto mesi (il campionato inizia tra poco e finisce a marzo, ndr) con la maglia degli Xeneizes e poi dovrà ridiscutere la sua posizione, per decidere se continuare in campo oppure cambiare nuovamente sfida. Lo stipendio? Non una priorità, visto che si parla di 500mila euro, più bonus. La decisione definitiva è attesa a stretto giro di posta, ma la scelta sembra fatta. Vamos, Vamos, Argentina.