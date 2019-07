David Trezeguet fermato alla guida ubriaco: insulta gli agenti, denunciato

Notte burrascosa quella appena trascorsa per David Trezeguet, ex centravanti francese della Juventus e oggi ambasciatore del club bianconero in Europa e nel mondo. Come raccontano l’edizione online del Corriere della Sera, edizione Torino, e de La Stampa è stato fermato, in pieno centro, dalla polizia alla guida di un suv in stato d’ebbrezza.

Pizzicato alla guida della sua auto in compagnia di un'altra persona, Trezeguet ha subito dimostrato di non gradire molto le richieste avanzate degli agenti e che lo hanno subito avvisato che si sarebbe dovuto sottoporre al test alcolemico, obbligatorio per questi casi.

Molto adirato, il francese – tra insulti e frasi colorite – ha subito esclamato ai poliziotti che non si sarebbe mai sottoposto al test e solo dopo un’ora gli agenti sono riusciti a convincerlo, dopo avergli spiegato che la persona che si rifiuta di collaborare e non fa l’alcoltest rischia il massimo della sanzione. Il test ha confermato lo stato d’ebbrezza (valore alcolemico compreso tra 1,5 e 1,7) e l’ex calciatore è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza e rischia anche l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale, per le sue parole e il suo atteggiamento. Per il francese, secondo quanto riportano le cronache, sarebbe anche scattato il ritiro della patente.