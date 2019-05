" Giorni fa mi si è avvicinato un signore con fare amichevole ma anche circospetto. Sai, Aurelio, ho la possibilità di presentarti un acquirente che avrebbe intenzione di offrire 900 milioni di euro. Ho sorriso e gli ho ribadito quello che ho detto ripeturamente: il Napoli non è in vendita. Non ho nessuna intenzione che si possa correre il rischio di ricreare quelle situazioni che hanno poi portato al declino. Qui c’è soltanto bisogno di un uomo con la capacità di tenere la rotta giusta "

In un'intervista rilasciata al 'Corriere dello Sport' in occasione del suo 70° compleanno il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha confermato le intenzioni di non voler cedere il club.

A proposito dello scorso campionato, il numero uno della società campana ha ribadito che "moralmente lo abbiamo vinto noi. Io so che quel titolo è nostro, ci eravamo arrivati con un gioco meraviglioso e unanimemente riconosciuto. Però so anche che nel calcio esistono agenti esterni - non i calciatori, non gli allenatori - che finiscono per essere condizionanti - ha sottolineato - E quando questi fattori verranno sconfitti e si potrà parlare di credibilità, allora certe cose non accadranno".