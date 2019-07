De Laurentiis: "James vuole il Napoli, lo scoglio è il Real. No allo scambio Insigne-Icardi"

Aurelio De Laurentiis a ruota libera. Il presidente del Napoli ha rilasciato un'intervista a 360 gradi al Corriere dello Sport, parlando del cambiamento del calcio moderno, della passione della piazza e anche di aspetti personali. Ma, come è normale che sia in questo periodo dell'anno, è il tema mercato quello più significativo e sul quale ADL non ha risparmiato commenti e rivelazioni importanti, tra arrivi vicini, possibili partenze e trattative complicate. A partire dall'oggetto del desiderio più forte, James Rodriguez.

" James Rodriguez è il calciatore che mediaticamente gode di maggior considerazione dopo Cristiano Ronaldo e Messi. Piace molto ad Ancelotti e lui vuole il Napoli, ma il Real Madrid ha pretese elevate secondo noi e siamo in attesa di una richiesta più ragionevole "

James RodriguezGetty Images

Negli ultimi giorni si è parlato tanto anche del possibile acquisto di Rodrigo, attaccante del Valencia e della Nazionale spagnola, e di Eljif Elmas, classe '99 e centrocampista macedone del Fenerbahce. Ma De Laurentiis ha raffreddato gli entusiasmi. "Rodrigo preferisce rimanere in Spagna, ce lo ha detto e ne prendiamo atto. Elmas? Abbiamo moltissima considerazione di lui, ma dobbiamo necessariamente completare qualche uscita per evitare il sovraffollamento".

Saracinesca abbassata, invece, per quanto riguarda uno scambio Icardi-Insigne che avrebbe del clamoroso.

" Non si può ignorare il talento di Icardi, è fortissimo. Ma si è parlato talmente tanto di lui che adesso sembra più anziano dei suoi 26 anni, dà l'impressione di essersi gestito male. E poi lui vorrà sempre andare alla Juve. Preferisco Lorenzo, perchè di lui abbiamo bisogno, mentre davanti abbiamo Milik e Mertens. "

Video - Ancelotti: "Scambio Icardi-Insigne? Non accetterei, Lorenzo è il capitano del Napoli" 00:10

Infine, una chiosa sul prossimo campionato italiano, che potrebbe preannunciarsi più agguerrito rispetto alle ultime stagioni.

" La nostra volontà di migliorarci rimane tale per il futuro. Vuol dire anche far crescere i fatturati per diventare sempre più competitivi. Il valzer di allenatori in Serie A ha rivitalizzato il movimento, sarà un campionato bellissimo con 6-7 squadre più vicine tra loro. Sarri alla Juventus? È un bel film di cui ancora non si conosce il copione. "