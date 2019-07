De Ligt: "Io juventino fin da piccolo: il mio idolo era Cannavaro. Qui anche per il gioco di Sarri"

"Turn De Ligt On". E' il gran giorno di Matthijs in casa Juve. Poche ore prima della partenza per la tournèe asiatica, l'ex Lanciere si presenta alla stampa e ai tifosi. "Sono ancora giovane, ma credo di aver maturato una grande esperienza con l'Ajax avendo giocato tre anni in prima squadra, ma ho ancora tanto da imparare - esordisce il difensore 19enne in conferenza all'Allianz Stadium - "Voglio vincere tutto con questa maglia". E continua: "É un grande passo avanti, il primo che faccio fuori dal mio Paese. È stato un grande onore vedere i tifosi accogliermi ieri, spero di ripagarli nel migliore dei modi".

A chi gli chiede quale è stato il momento in cui ha capito che il suo futuro sarebbe stato a tinte bianconere risponde: "Alla finale di Nations League avevo già un’idea di dove avrei giocato, in quel momento ero abbastanza sicuro che la destinazione sarebbe stata Torino. Cristiano Ronaldo si è avvicinato e mi ha chiesto di venire alla Juve. E' stato un grande onore, ma non è solo quello che ha fatto la differenza. Sarri ha avuto un peso sulla mia decisione? Gli ho parlato al telefono brevemente, giusto per iniziare a conoscerci. Lui è sicuramente uno dei motivi per cui volevo venire qui. Ho sentito parlare benissimo di lui su tutti gli aspetti tattici della difesa. In tanti sono felici che io sia qui, io per primo. Mi devo adattare ad un nuovo ambiente e ad una nuova cultura, spero solo di riuscire a dare il meglio".

De Ligt ricorda il quarto di finale di ritorno di Champions allo Stadium: "Quando abbiamo giocato qui con l’Ajax sono rimasto sorpreso da tutti i tifosi che cantavano senza sosta, c'era una grande atmosfera e per me sarà una grande sfida giocare per loro e soddisfarli. Abbiamo uno stadio grandioso così come i tifosi che lo riempiranno. Obiettivi? Ci sono tre competizioni che giocheremo, quattro con la Supercoppa. Noi vogliamo vincere tutto". Sulla scelta del numero di maglia: “Il 4 per me è speciale perchè ci giocavo fin da giovane. Era libero qui. Ho un'eredità importante da portare avanti e la indosserò con grande orgoglio, sperando di essere all’altezza di quelli che lo hanno vestito in passato".

Chiusura sui suoi ricordi da bambino e tifoso: "Se sei un difensore nato alla fine degli anni Novanta sai già qual è il tuo idolo: Fabio Cannavaro, difensore della Juventus e Campione del Mondo nel 2006. Sono sempre stato tifoso juventino da giovane".