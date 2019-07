De Rossi al Boca Juniors, il presidente Angelici conferma: "Al 99% sarà un nostro giocatore"

" Sicuramente De Rossi arriverà nei prossimi giorni, ha voglia di indossare la nostra maglia. Burdisso ha parlato molto con lui, direi che al 99% sarà un giocatore del Boca "

Così Daniel Angelici, presidente del Boca Juniors, conferma l’arrivo dell’ex capitano della Roma, parlando dopo la presentazione di tre nuovi rinforzi arrivati per il prossimo campionato (Salvio, Hurtado e Mac Allister). Sempre a proposito di De Rossi, Angelici ha detto: "Avere un campione del Mondo, ce ne sono rimasti pochi, ci riempie di orgoglio e penso sarà un bene per il calcio argentino perché genererà molte aspettative. Come figlio di italiani, sono orgoglioso che un giocatore italiano del suo livello decisa di finire la sua carriera nel Boca”.