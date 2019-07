De Rossi-Boca Juniors: una scelta romantica ma lungimirante in ottica allenatore

Una scelta "a tutto tondo" quella che porterà Daniele De Rossi al Boca Juniors. Dopo settimane di tentennamenti, il gladiatore romano e romanista ha deciso: niente Fiorentina, niente Sampdoria, nessun'altra squadra italiana, che deve restare solo e unicamente quella che, allo Stadio Olimpico, porta i colori giallorossi. De Rossi decide così di accettare le lusinghe dell'ex compagno di squadra Nicolas Burdisso, attuale diesse del club degli Xeneizes, club che ha sempre affascinato il regista di Ostia, già in tempi non sospetti.

Scelta scomoda ma romantica

Una scelta "scomoda", che lo porterà dall'altra parte del mondo a guadagnare 500mila euro, somma ben distante dai 6,5 milioni a stagione che era abituato a incassare dal club capitolino. Sulle pelouse della Pampa il campionato scatterà proprio a fine luglio, per terminare nel mese di marzo. Per De Rossi, una stagione nel mitico e ribollente catino della Bombonera, in cui è prevista una presentazione del nuovo acquisto in grande stile. Lo stile del "sangre" argentino.

Bombonera per l'ultimo allenamento prima di River-Boca finale di Libertadores di ritornoTwitter

Un'esperienza formativa unica in ottica allenatore

Ma non si tratta solamente di una decisione romantica o ribelle (si scelga pure il termine che più aggrada): andare in Argentina rappresenterebbe un'esperienza formativa unica per De Rossi in ottica allenatore. L'ex campione del mondo migliorerebbe il suo già ottimo status internazionale (parla alla perfezione l'inglese): con l'apprendimento della lingua spagnola e la presa visione generale e diretta dei talenti presenti nel paese sudamericano, De Rossi si potrà sbizzarrire a sfogliare la margherita delle offerte che, in un futuro prossimo, gli giungeranno in qualità di tecnico.

Daniele De Rossi - Roma-Parma - Serie A 2018/2019 - Getty ImagesGetty Images