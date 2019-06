Punto primo: Daniele De Rossi continuerà a giocare. Non era scontato, pensando a Francesco Totti. Punto secondo: a meno di ripensamenti, continuerà a farlo in Serie A. E questo era decisamente meno prevedibile. Ora si apre la caccia al prossimo club di DDR, quello che offrirà al campione del Mondo 2006 la terza maglia della carriera dopo quella della Roma, sua seconda pelle, e della Nazionale. Già, ma dove giocherà De Rossi nella prossima stagione?

Le opzioni più concrete: Fiorentina e Milan

Secondo la 'Gazzetta dello Sport', è la Fiorentina il club che sta pensando con maggiore convinzione a un contratto per De Rossi. Favorito dalla presenza in viola di Vincenzo Montella, ieri compagno di squadra - e poi in panchina, anche se a interim - e, forse, domani suo allenatore. Un matrimonio che ricorderebbe parzialmente quello di qualche anno fa tra la stessa Fiorentina e Massimo Ambrosini, che scelse di chiudere a Firenze la propria carriera. Anche dal punto di vista tattico, tutto torna: De Rossi prenderebbe il posto di Jordan Veretout, destinato a partire con la Roma - ironia della sorte - favorita su Milan e Napoli. In piena corsa anche lo stesso Milan, bisognoso di un nome d'impatto per risollevare un ambiente depresso dalla mancata qualificazione in Champions League e dai guai con l'UEFA. "Recentemente De Rossi mi ha detto: 'Vorrei lavorare con te'. E io gli ho risposto che ci penserò", ha svelato a maggio Marco Giampaolo. Si riferiva in realtà a un ruolo all'interno dello staff. Ma se son rose...

Il tackle di De Rossi: "A Roma il dirigente incide poco, anche se conosce l'ambiente"

Lo scenario da non sottovalutare: l'Inter di Conte

Ricordate? Se ne parlava già un paio d'anni fa, nel maggio del 2017. De Rossi era - allora come oggi - in scadenza di contratto con la Roma e l'Inter aveva provato a sedurlo. Inutilmente. Allora il tecnico era Luciano Spalletti, con cui Daniele aveva già lavorato in due distinte occasioni in giallorosso; oggi è quell'Antonio Conte che, assieme a De Rossi, ha vissuto il sogno di Euro 2016, infrantosi soltanto a un passo dalla semifinale, e ai calci di rigore, contro la Germania. L'ammirazione dell'allenatore leccese per il giocatore è nota da tempo, ma in questo caso i dubbi riguardano più che altro una questione morale, ormai sconosciuta nel calcio ma non per chi ha vestito per quasi un ventennio la stessa maglia. In sostanza: sarebbe in grado, De Rossi, di andare a difendere un club rivale della sua Roma e - si pensi al 2009/10 - pure avversario per lo scudetto? Conte ha optato per il sì del professionista duro e puro, ma cosa ne pensa DDR?

Antonio Conte e Daniele De Rossi

Le alternative: dalla Sampdoria al Torino

La romanità è il tratto comune tra De Rossi e Massimo Ferrero, presidente della Sampdoria. Il quale, non a caso, sta provando a convincere anche Francesco Totti a trasferirsi a Genova. Ecco perché il Doria non può essere lasciato in secondo piano. Meno fattibile l'opzione Torino, considerato anche che qualche tempo fa il presidente Cairo aveva dichiarato di "voler puntare sui giovani, con tutto il rispetto per De Rossi". E poi Genoa, Parma e tante entità di metà classifica oggi poco concrete. Certo, dipenderà molto dalle ambizioni dell'ex capitano della Roma: disputare un ultimo anno da protagonista in una formazione minore, oppure rischiare di essere "uno dei tanti" in una che possa lottare per lo scudetto? Qualche giorno ancora, al massimo qualche settimana, e ogni dubbio sarà sciolto.