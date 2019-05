De Rossi riceve il Tapiro d'Oro: "Ci sono rimasto male, mi avrebbero fatto rimanere come dirigente"

" Tra poco dovrei sapere dove continuerò e vedremo se potrò dare molto o poco. Se ci sono rimasto male? Un pochino sì "

Lo ha detto Daniele De Rossi, che ha ricevuto da Valerio Staffelli il Tapiro d'Oro di Striscia la notizia per il mancato rinnovo del contratto. Incalzato dall'inviato sul trattamento ricevuto da James Pallotta, il capitano della Roma ha sottolineato che "è il nostro lavoro. Ci sono persone che giocano a pallone e quelle che prendono decisioni. E chi ha preso la decisione, ha deciso questo".

Staffelli, infine, chiede se avesse voluto rimanere come dirigente, e De Rossi spiega: "Come dirigente probabilmente, se avessi voluto, mi avrebbero fatto rimanere". L’inviato interviene: Però lei vuole giocare ancora a calcio…". "Vorrei provarci…", chiosa il centrocampista giallorosso. La puntata andrà in onda questa sera su Canale 5 alle 20.35.