De Rossi rinuncia alle vacanze alle Maldive per curarsi. La moglie: "Ci manchi"

Daniele De Rossi: cuore di capitano. "Perché non è lì con voi?". "Ha rinunciato alle vacanze per rimanere a Roma a curarsi". La risposta sui social non è del medico sportivo giallorosso, ma dell'attrice Sarah Felberbaum, la moglie del capitano della Roma Daniele De Rossi, che ha deciso di rimanere a Trigoria sacrificando così le vacanze con la famiglia per risolvere definitivamente il problema alla cartilagine che lo ha tenuto fuori per due mesi.

Il centrocampista non scende in campo dal 28 ottobre a Napoli (per lui appena 11 presenze stagionali) e quello scatto dalle Maldive del figlio Noah riempie d'orgoglio i tifosi giallorossi: "Cammina come il padre...".