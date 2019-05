Emerge un retroscena sul clamoroso addio di Daniele De Rossi alla Roma. Secondo quanto emerge dall'interpretazione di un messaggio vocale circolato su Whatsapp, il capitano della Roma avrebbe ricevuto in extremis da parte della società una proposta per continuare a giocare anche la prossima stagione. Una sorta di contratto a gettone da 100mila euro a presenza: una prospettiva di fronte alla quale il 35enne centrocampista giallorosso avrebbe risposto con un secco no.

Cosa è successo con l'ad Fienga e il presidente Pallotta

Di fronte alla volontà della società di non rinnovargli il contratto in scadenza a giugno, De Rossi avrebbe tentato un'ultimissima mossa con l'amministratore delegato Guido Fienga: "Se non siete così certi della mia tenuta fisica, potreste pagarmi a presenza. Io sarei anche disponibile a giocare un anno senza stipendio qualora non venissi mai utilizzato", la proposta in sintesi avanzata da De Rossi. Sempre secondo la versione del giocatore, Fienga non avrebbe perso tempo e avrebbe immediatamente contattato il presidente James Pallotta che, dal canto suo, avrebbe dato il suo benestare. A quel punto De Rossi, evidentemente sorpreso per una risposta a quella che lui considerava una semplice boutade, avrebbe opposto il suo secco no per un motivo di dignità personale.

Per Roma-Parma è caccia al biglietto

Nel frattempo i tifosi della Roma si preparano a salutare De Rossi domenica 26 maggio allo stadio Olimpico in occasione di Roma-Parma, ovvero quella che sarà la sua ultima partita in maglia giallorossa. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, ad assistere alla gara ci saranno circa 60mila spettatori. Non è prevista la presenza in tribuna del presidente James Pallotta.