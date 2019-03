L'Inter perde Stefan De Vrij per le prossime partite, a cominciare dalla sfida contro la Lazio di domenica sera. contro la sua ex squadra, infatti, non potrà esserci.

" Come riporta il sito ufficiale del club nerazzurro il difensore in mattinata è stato sottoposto a risonanza magnetica dopo il problema riscontrato durante gli allenamenti con la Nazionale olandese. L'esame ha evidenziato una distrazione all'adduttore della coscia destra. Per De Vrij in programma un lavoro personalizzato, le sue condizioni verranno valutate a inizio settimana prossima. "

Evidentemente, quindi, per questo weekend l'iter terapeutico è già stabilito e resta da vedere se il giocatore potrà rientrare in gruppo già a partire dalla prossima settimana o se dovrà restare a riposo per un tempo più lungo.