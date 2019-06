De Zerbi, niente Milan o Roma: "Mai avuto dubbi, io resto al Sassuolo"

De Zerbi-Sassuolo: il sodalizio continua. Niente Milan, sta arrivando Giampaolo, niente Roma. L’ex tecnico di Foggia e Benevento è vicinissimo, infatti, alla permanenza in neroverde come rivelato da lui stesso dopo un summit con la dirigenza del club emiliano.

" Mai avuto dubbi, resto al Sassuolo. [De Zerbi in uscita dal summit con i dirigenti del Sassuolo] "

Nel pomeriggio, infatti, Roberto De Zerbi si è incontrato a Milano con il presidente Squinzi e l’ad Giovanni Carnevali per parlare di futuro. Il tecnico lombardo non era soddisfatto per il mercato in uscita: fatta per l’addio di Demiral, anche Boga è pronto a lasciare, ma la dirigenza è riuscita a convincere con la promessa di acquistare nuovi giocatori funzionali al suo progetto tecnico.

" Non ci sono dubbi. Per noi De Zerbi resterà qui anche la prossima stagione. Nessuno mi ha parlato della Roma. [l'ad Carnevali] "

Ha aggiunto poi Giovanni Carnevali, ad del Sassuolo, in merito al futuro dell'allenatore neroverde.