Demiral giocherà solo a Singapore. Cina vietata per il difensore della Juventus

Ci sono tante voci intorno a Merih Demiral, forte difensore che la Juventus ha preso dal Sassuolo e che ora è nel mirino di Milan e Manchester United. Il mercato però non centra nella sua indisponibilità per le amichevoli asiatiche che i bianconeri giocheranno contro Inter (mercoledì 24) e Team K-League (venerdì 26) in Cina, dopo quella d'esordio di domenica col Tottenham a Singapore dove invece sarà regolarmente agli ordini di Maurizio Sarri, a maggior ragione per l'infortunio che ha tenuto Giorgio Chiellini a Torino.

Alla base c'è un problema politico: la Cina infatti ha negato il visto di entrata al 21enne di Kacaeli per le tensioni tra Pechino e la Turchia. I due paesi sono in contrasto dopo che Ankara ha definito "una vergogna per l'umanità" la repressione messa in atto da Pechino contro la minoranza turco-musulmana degli uiguri: il 9 febbraio scorso il portavoce del ministero degli Esteri turco Hami Aksoy aveva denunciato che la Cina ha arbitrariamente internato più di un milione di uiguri.