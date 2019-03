Per il Bologna sembrava un'occasione persa. Aver dominato il Sassuolo, ma aver subito poi il gol del pareggio al 91' con Boga. Ecco che arriva, però, Mattia Destro che con un gol dei suoi permette ai felsinei di uscire dalla zona retrocessione, cosa che non accadeva dal mese di novembre. Finisce 2-1 il derby emiliano, con il Bologna che stramerita la vittoria sul Sassuolo e porta a casa punti importantissimi in chiave salvezza, sfruttando il ko dell'Empoli con la Juve. Non bastano però queste tre vittorie consecutive per stare tranquilli: quel che è certo è che la cura Mihajlović sta dando i suoi frutti e al futuro, seppur nebuloso, si può guardare con ottimismo.

Cronaca

Il Sassuolo parte con più intraprendenza, ma Berardi sbaglia qualche passaggio di troppo. Poi è lo stesso attaccante calabrese a chiedere un rigore per un contatto in area con Dijks, per Guida è tutto regolare. Al 13' altro episodio da VAR: Babacar realizza il gol del vantaggio, su assist di Bourabia, ma viene annullato per fuorigioco. Da quel momento, ecco che comincia a giocare il Bologna. Demiral salva tutto su Sansone, poi Dzemaili e Orsolini ci provano senza fortuna. Al 39' occasionissima per Sansone che spreca tutto, calciando troppo debolmente da buona posizione. Nel finale di tempo ci riprova Orsolini, ma Consigli riesce a deviare in corner.

Nel secondo tempo subito dentro Lirola per Marlon, e il Sassuolo si fa vedere con Bourabia ma la sua conclusione viene respinta da Danilo. Dall'altra parte ci prova Orsolini con Ferrari che salva tutto in scivolata, scatenando l'arrabbiatura di Palacio e Poli che erano appostati in area in attesa di un passaggio. De Zerbi fa entrare Boga per modificare il suo Sassuolo, ma Babacar tocca con la mano nel tentativo di prendere lo spazio a Palacio e regala un penalty ai padroni di casa: dentro Pulgar per batterlo e il cileno supera Consigli dal dischetto. Il Bologna sfiora poi le occasioni per il raddoppio, prima con Orsolini poi con Palacio. Boga però fa il suo e al 91' trova un insperato gol del pareggio. Sembra tutto finito, ma al 96' spunta Mattia Destro che di testa realizza l'incredibile 2-1 sugli sviluppi di un corner.

La statistica

3 - Le vittorie consecutive del Bologna che dopo aver battuto Cagliari e Torino, supera anche il Sassuolo nel derby. La cura Mihajlović funziona e i felsinei sono fuori dalla zona retrocessione.

Il Tweet

A volte ritornano...

Tabellino

Bologna-Sassuolo 2-1

Bologna (4-3-3): Skorupski; Mbaye, Danilo, Helader, Dijks; Poli (67' Pulgar), Dzemaili (84' Donsah), R.Soriano (90+3 Destro); Orsolini, Palacio, N.Sansone. All. Sinisa Mihajlović

Sassuolo (4-3-3): Consigli; Demiral, Marlon (46' Lirola), GM Ferrari, Rogério; Sensi, Magnanelli (71' Locatelli), Bourabia; Berardi, Babacar, F.Di Francesco (63' Boga). All. Roberto De Zerbi

Marcatori: 68' rig. Pulgar (B); 90+1 Boga (S); 90+6 Destro (B)

Arbitro: Marco Guida della sezione di Torre Annunziata

Ammoniti: 22' Helander, 29' Demiral, 61' Sensi, 86' Bourabia, 90+7 Destro

Espulsi: nessuno