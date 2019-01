Di Francesco: "Roma guarita? E' cresciuta e speriamo che non si riammali"

" Se posso dire che la Roma è guarita? Dico che siamo cresciuti, ma quest’anno ci siamo riammalati spesso, e mi auguro che non accada più. "

Così Eusebio Di Francesco, allenatore dei giallorossi, alla vigilia dell'anticipo casalingo con il Torino. "Può succedere nel calcio, non tutte le partite finiscono come vorremmo, ma vedo nello spirito della squadra, nell'identità, nell’approccio a certe partite, che a volte possono sembrare facili, un momento di crescita", ha spiegato il tecnico in conferenza stampa. "Sono convinto che stiamo crescendo", ha aggiunto. Quindi, a proposito della partita con il Torino:

" E' importante come approcciamo noi alla gara. Loro hanno fatto risultati un po' da tutte le parti, non sarà una partita facile, ma abbiamo l’obbligo e il bisogno di vincere, dobbiamo sbloccarla il prima possibile perché contro certe squadre dopo diventa più difficile. Conosco molto bene Mazzarri, ci siamo affrontati diverse volte. Conosco anche la mentalità e le caratteristiche delle sue squadre, molto attente a preparare la partita, fanno una fase difensiva ottima, compatta, aggressiva, fisica. "

A proposito degli infortunati, la situazione migliora:

" Manolas quasi sicuramente recupera, se non ha problemi oggi nell’allenamento sarà tra i disponibili. Florenzi non è ancora al meglio per l’influenza e devo valutare se convocarlo. Assenti i soliti, Mirante, De Rossi, Perotti e Jesus. I tempi di recupero per De Rossi? E' un infortunio particolare perché si tratta della cartilagine, si è allenato in campo, mi auguro che la prossima settimana possa lavorare con la squadra", ha spiegato il tecnico in conferenza stampa. "Lì valuteremo quali sono le reali condizioni del ginocchio. "

Si affronta anche il tema mercato:

" Al di là degli infortuni, che sono importanti per fare valutazioni, mi fido del lavoro di Monchi. Il ds sta cercando delle opportunità. Ho sempre detto che non dobbiamo fare le cose tanto per fare. Va bene se c'è un’opportunità valida per aiutare la rosa a raggiungere gli obiettivi, altrimenti rimaniamo come stiamo. L'interesse per Belotti? Non parlo di giocatori che non sono della Roma "