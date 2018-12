Dichiarazioni contro gli arbitri: Procura Figc apre un fascicolo su De Laurentiis e Preziosi

Secondo quanto appreso dall'Ansa, la Procura Figc avrebbe aperto un fascicolo sul presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis e sul presidente del Genoa Enrico Preziosi per alcune frasi pronunciate nei confronti degli arbitraggi. In particolare De Laurentiis sarebbe finito nel mirino della Figc per le parole pronunciate subito dopo la designazione di Paolo Silvio Mazzoleni per il big match di Santo Stefano tra Inter e Napoli a San Siro. La Procura starebbe inoltre esaminando le dichiarazioni di Preziosi dopo la sconfitta per 3-2 rimediata dal suo Genoa lo scorso 16 dicembre all'Olimpico contro la Roma: il patron rossoblù se l'era presa con l'arbitro Di Bello per la mancata concessione di un calcio di rigore nei minuti di recupero per una spinta di Florenzi ai danni di Pandev.

Così Aurelio De Laurentiis sulla designazione di Mazzoleni per Inter-Napoli

" Mi preoccupa, con noi è sempre stato cattivo ed anche non imparziale. Mazzoleni Mazzoleni, Rizzoli Rizzoli.. Mi date una brutta notizia. Mi raccomando, comportatevi da persone per bene. La VAR è stata inserita per tutelare anche gli investimenti, non immaginavo potesse essere un ulteriore strumento in mano agli arbitri "

Aurelio De Laurentiis - Napoli-Roma - Serie A 2016-2017 - LaPresseLaPresse

Così Enrico Preziosi dopo Roma-Genoa del 16 dicembre

" Col VAR gli errori arbitrali sono calati? A me non interessano le percentuali di errore, ma che una partita che potevamo vincere ieri l'abbiamo persa. L'arbitro si è rifiutato di andare al VAR e deve spiegare il perché, visto che lo paghiamo noi. Di fronte a episodi clamorosi, un capitano dovrebbe avere il diritto di chiedere l'uso del VAR. Su quell'episodio c'è stata malafede, perché l'arbitro sarebbe dovuto andare a rivedere le immagini "