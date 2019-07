Diego Godin, Matthijs de Ligt, Kostas Manolas: chi ha la difesa più forte della Serie A?

E proprio in Italia, che sulla difesa costruì l’identità, lo stile. I suoi otto scudetti, la Juventus li ha sempre vinti con la retroguardia meno battuta; e solo in due casi, le stagioni di Carlos Tevez, anche con il miglior attacco. In Europa è diverso, certo, ma attenzione: il Liverpool si è presa l’ultima Champions dopo aver trovato un portiere, Alisson, e uno “stopper”, Virgil van Dijk, da 85 milioni: 10 in più del neo-juventino, provvigioni escluse.

Per paradossale che sembri, visto il messaggio che diffusero, persino gli olandesi del calcio totale sono molto ferrati in materia: batavi come De Ligt sono van Dijk e Stefan de Vrij. E lo erano Ruud Krol - terzino all’Ajax, libero e leader a Napoli - e Jaap Stam, lucchetto di Lazio e Milan. Per tacere di Frank Rijkaard, il più eclettico. Parlare di singoli, e di singoli settori, è spesso capzioso. Ormai si difende e si attacca “di squadra”, e così la fortuna di un reparto dipende dal profitto degli altri. Scritto che Juventus, Napoli e Inter costituiscono il mio podio attuale, ho provato a pesare i nuovi pacchetti.

1) Juventus: De Ligt più Giorgio Chiellini o Leonardo Bonucci

Da Massimiliano Allegri a Maurizio Sarri, penso che la Juventus sposterà il baricentro un po’ più avanti. De Ligt è un corazziere forte di testa e di larghe vedute: capitano a 19 anni, non penso che ad Amsterdam fossero impazziti. Al di là della propaganda raiolesca (“la mentalità di Nedved, l’ambizione di Ibra”), non predilige il lancio - all’Ajax, corto e palleggiante, non ce n’era bisogno - e resta un prospetto di campione. Sarri trasformò Kalidou Koulibaly in una star del ruolo: traccia preziosa. Bonucci, più battitore libero, e Chiellini, più marcatore, hanno bisogno di “energie” che Daniele Rugani, evidentemente, non era riuscito a fornire. Cruciale saranno il montaggio del centrocampo e l’impatto su un calcio che la società farà di tutto per rendergli il meno traumatico possibile. De Ligt alza la stazza e abbassa l’età media. La perfezione non esiste: il talento, sì.

Video - Raiola: "La Juve è la squadra giusta per De Ligt: vuole diventare il difensore più forte di tutti" 03:22

2) Inter: Godin più De Vrij più Milan Skriniar

Sulla carta, la più intrigante: perché l’allenatore è nuovo di zecca e perché - salvo contrordini - nasce a tre. Alla Juventus, per la cronaca, Antonio Conte aveva debuttato con il 4-4-2. Al 3-5-2 arrivò in seguito, fino ad atterrare su un 3-3-4 d’assalto, con i terzini avanzatissimi. Godin è un guerriero uruguagio che porta in dote mestiere e ghigno da capobranco. De Vrij è il più “libero” del trio; Skriniar, un segugio che, la scorsa stagione, contribuì a fare della Maginot interista la seconda del campionato.

3) Napoli: Manolas più Koulibaly

Sono due stopper che all’appoggio mirato preferiscono la cavalcata palla al piede (alla Chiellini). Il senegalese non si discute. Il greco avvicenda Raul Albiol, del quale è più rapido e più giovane ma non altrettanto smaliziato (scuola Real, l’iberico). Come scritto, Carlo Ancelotti riparte dal vantaggio della continuità tecnico-tattica. Il problema, se mai, rimane la lontananza delle riserve dai titolari.

Qual è il vostro pensiero? E quale la vostra graduatoria?

Serie A, qual è la difesa più forte ad oggi? Sondaggio 4643 voti De Ligt-Chiellini o Bonucci Godin-De Vrij-Skriniar Manolas-Koulibaly