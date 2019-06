Dietrofront Daniele De Rossi: niente Fiorentina, l'ex Roma verso il ritiro dal calcio

Dietrofront Daniele De Rossi. Secondo le indiscrezioni raccolte dal quotidiano romano Il Tempo, il centrocampista-bandiera della Roma avrebbe rispedito al mittente (o quanto meno messo in stand by) l'offerta della Fiorentina, in cui avrebbe ritrovato mister Vincenzo Montella e il direttore sportivo Daniele Pradè, ex direttore sportivo giallorosso tra il 2000 e il 2011.

Il centrocampista romano, legato alla Lupa per l'intera carriera avrebbe infatti avuto un ripensamento dell'ultimo minuto. Questo, nonostante avesse dichiarato di voler giocare ancora un'altra stagione in Serie A, allontanando così le ipotesi Boca Juniors e MLS. Addirittura, attualmente, il campione di Ostia starebbe vagliando l'ipotesi del ritiro dal calcio giocato.