Donnarumma giura fedeltà al Milan: "Mi sento più uomo! Voglio dare tutto per tornare in Europa"

" Sono maturato molto, mi sento più uomo. Anche grazie al Milan "

Parole al miele quelle di Gigio Donnarumma per il Milan, dichiarazioni che spengono qualsiasi voce di mercato nel secondo giorno di allenamenti a Milanello agli ordini del nuovo allenatore Marco Giampaolo. Il portierone rossonero, classe 1999, pensa solo e soltanto al Milan, non ci sono Paris Saint Germain, Manchester United o chi per loro nei nella sua testa: è anche una questione di riconoscenza come spiega ai microfoni della TV ufficiale:

" Mi sento più uomo. Anche grazie al Milan. Devo ancora migliorare tanto, non si arriva mai alla fine, in ogni allenamento bisogna dare tutto per migliorare sempre di più "

Donnarumma è entusiasta della ripresa in vista della nuova stagione, vive il ritorno a Milanello con grande emozione:

" Sono venuto qua prima per essere pronto e cominciare il ritiro con il resto della squadra. Sono pronto per iniziare questa stagione: il primo giorno di raduno è sempre un’emozione fortissima, sembra sempre la prima volta "

La chiosa è riservata agli obiettivi, in primis il ritorno in Europa dopo che l'anno passato il Milan è stato vicinissimo a conquistare la Champions League:

" Voglio dare tutto. Lo dobbiamo fare tutti per tornare dove vogliamo arrivare: in Europa. Dispiace non farla quest’anno, ma avremo modo di lavorare di più per tornare dove meritiamo. Non siamo arrivati in Champions per un punto, questo ci darà più forza "