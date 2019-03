Donnarumma sbaglia, Defrel no: il Milan cade anche a Genova, vince la Sampdoria 1-0

Sabato sera amaro in casa rossonera. Dopo la sconfitta nel derby, il Milan cade anche a Marassi dove la Sampdoria si impone per 1-0, riaccendendo la propria corsa all'Europa League. L'highlight della partita è all'alba del match, quando Donnarumma regala a Defrel il pallone che vale i tre punti. Da lì la partità è accesa, dinamica, combattuta. La squadra di Giampaolo legittima la vittoria costruendo le occasioni migliori, ma senza trovare il colpo del ko. E il Milan nel finale protesta per un contatto in area tra Murru e Piatek, che Orsato giudica regolare. Rossoneri sempre quarti e padroni del proprio destino Champions, anche se Roma, Lazio e Atalanta possono rifarsi sotto.

La cronaca

Gattuso lascia sia Kessié che Paquetà in panchina e schiera Castillejo nel tridente, mentre Giampaolo sceglie il tandem Quagliarella-Defrel. Ma non c’è tempo per analizzare le scelte di formazione perchè in un amen la Samp è già in vantaggio. Romagnoli serve Donnarumma, che invece che rinviare calcia il pallone sui piedi di Defrel. L’ex Sassuolo ringrazia e fa 1-0 dopo 33 secondi. I padroni di casa legittimano il vantaggio con un pressing di squadra che fa male al Milan, insicuro dietro e con poche idee in fase offensiva. Quagliarella prova a sorprendere Donnarumma sul primo palo, ma stavolta il numero 99 risponde presente. La prima occasione rossonera arriva al 25’, con Suso. Ma il mancino velenoso dello spagnolo viene disinnescato dall’ottimo Audero. Quagliarella sfrutta un’altra amnesia nel possesso del Milan, ma non trova la porta con un destro da buona posizione. La squadra di Gattuso prova a scuotersi e per poco non trova al pari allo scadere. Musacchio fa tutto bene con lo stop e il tiro da una decina di metri, ma Colley salva i suoi deviando in corner. Samp avanti all’intervallo.

Papera di Donnarumma - Sampdoria-MilanLaPresse

La Samp riparte con la stessa cattiveria e in breve imbastisce due palle gol. Sulla prima, Musacchio devia in corner la girata di Quagliarella. Sulla seconda, la volée si Defrel non trova la porta. Il Milan risponde con Suso e la deviazione di Colley sul tiro dello spagnolo per poco non beffa Audero. Gli allenatori cambiano interpreti, ma sono ancora i padroni di casa a sfiorare la rete. Merito del solito Quagliarella, che scaraventa un destro che si stampa sulla traversa. I rossoneri si riversano in avanti, creando un paio situazioni pericolose più che reali occasioni da gol. All'88' proteste Milan. Piatek cade in area dopo l'intervento di Murru, per Orsato non è fallo. C'è spazio ancora per l'intervento di piede di Donnarumma su Saponara, prima che le sicure mani di Audero spengano il colpo di testa di Piatek e le residue speranze rossonere.

La statistica

2 - Era da dicembre 2017 che il Milan non perdeva due partite di fila in campionato.

Il tweet

Il migliore

Gregoire DEFREL - Il gol che vale i tre punti è un regalo di Donnarumma, ma lui era lì. Gioca una grande partita di sostanza, avviando il pressing di squadra e sacrificandosi in copertura. Nella ripresa va due volte vicino al raddoppio. Rinato.

Il peggiore

Gianluigi DONNARUMMA - L'errore nell'episodio che decide il match non può che pesare come un macigno sulla sua valutazione. Peccato, perchè nel secondo tempo è protagonista di un paio di interventi importanti.

Il tabellino

Sampdoria-Milan 1-0

Sampdoria (4-3-1-2): Audero; Sala, Colley, Andersen, Murru; Linetty, Praet, Vieira (78’ Jankto); Ramirez (67’ Saponara); Quagliarella (86' Gabbiadini), Defrel. Allenatore: Giampaolo

Milan (4-3-3): Donnarumma, Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez (46’ Conti); Bakayoko, Biglia (71’ Paquetà), Calhanoglu; Suso (64’ Cutrone), Piatek, Castillejo. Allenatore: Gattuso

Arbitro: Orsato

Marcatori: 1’ Defrel

Ammoniti: Suso, Castillejo, Vieira, Bakayoko, Musacchio