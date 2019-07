Donnarumma si toglie dal mercato: "Più uomo grazie al Milan: voglio riprendermi l’Europa”

" Dobbiamo dare tutto per tornare in Europa, dispiace non farla quest'anno ma come hanno detto mister e direttore possiamo lavorare di più per arrivarci e tornare dove meritiamo". "

Nonostante il suo nome venga considerato come una possibile uscite più probabili del Milan, Gigio Donnarumma non ha la minima idea di cambiare né maglia, né indirizzo ma vuole continuare a crescere col Milan. In un’intervista a Milan TV, nel secondo giorno del ritiro a Milanello agli ordini di Marco Giampaolo, mostra tutta la voglia di essere protagonista col Diavolo.

" "Sono pronto per iniziare questa stagione. il giorno del raduno per me è sempre un'emozione fortissima, sembra sempre la prima volta. sono emozionato e non vedo l'ora di cominciare - ha proseguito - Anche se ho solo vent'anni mi sento più uomo grazie anche al Milan. In campo sono migliorato tantissimo in tutto ma non c'è mai fine al miglioramento. A dieci minuti dalla fine dell’ultima giornata dello scorso campionato eravamo in Champions, poi sappiamo com'è andata. Deve essere una spinta in più per questa stagione. "