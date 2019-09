Dopo il derby: Inter, prima di tutto un muro; Milan, attacco cercasi

Veniva dalla magra europea con lo Slavia, il mister si era dato dell’asino, Marcelo Brozovic e Romelu Lukaku avevano litigato. Insomma: gli ingredienti ideali per un cocktail di pazza Inter, come ai tempi di Luciano Spalletti, un altro che sapeva domare i derby.

Alla ricerca spasmodica di orme, ci si chiede cosa abbia lasciato l’edizione di sabato. Cominciamo, allora, dal concetto che il risultato ha ribadito: l’Inter è più forte del Milan. Non ci voleva un genio. Chi pensava che le energie spese in Champions avrebbero potuto ridurre le distanze, ci sarà rimasto male. Al contrario, non ricordo un derby così marcato, così orientato. Brozovic, una delle colonne, si è meritato la carezza del destino (e di Leao) sul gol.

Occhio, inoltre, al tridente Godin-De Vrij-Skriniar: uno scudo di ferro, già la Maginot più blindata del torneo, un rilievo caro a Conte e comune agli otto scudetti della Juventus, timbrati, tutti, con la miglior difesa (e solo due volte, gli anni di Carlos Tevez, anche con il miglior attacco). Il mercato ha contribuito a scavare il divario, in campo e in classifica. Dovremo inoltre abituarci, in chiave Inter, alle montagne russe fra campionato e coppa, delle quali, come ho scritto, abbiamo già avuto un assaggio martedì scorso.

E’ stato un derby giocato a spron battuto, che l’Inter si è presa fin dall’inizio, una sgommata dopo l’altra. Non a caso, il più reattivo del Milan è stato Gigio Donnarumma e, sempre non a caso, di Samir Handanovic non rammento una parata. Conte è andato sul classico, Marco Giampaolo ha calato, a sorpresa, la carta Leao. Non male, il portoghese. E’ Krzysztof Piatek, semmai, che continua a deludere. Ammesso che si potesse parlare di duello indiretto, Lukaku se l’è messo in tasca. Il polacco sembrava un bandolero stanco, lontano dai fuochi della notte; il belga, uno sherpa disponibile a camuffarsi da capo-cordata.

Nell’Inter ho colto un’idea, una scintilla; nel Milan solo gambe, solo carattere. Giampaolo deve ancora saldare passato e presente, soprattutto da metà campo in su. L’attacco si è confermato uno dei più scarsi, come certifica la miseria dei due gol segnati, uno appena su azione. La gioventù bruciante di Stefano Sensi e Nicolò Barella, sempre più dentro al ruolo di mezzala, ha imprigionato il mestiere di Lucas Biglia.

Naturalmente la stagione è ancora lunga, ogni partita fa storia a sé e a Rudi Garcia non bastarono dieci successi consecutivi per arrivare al titolo. Ciò premesso, i problemi di trasloco della Juventus allegro-sarriana avvicinano, ancora di più, Napoli e Inter. Il Milan, viceversa, rimane un cantiere ostaggio di Jesus Suso. Non proprio il massimo. Si prospettano scelte cruciali. Non è più il Milan di Rino Gattuso, non è ancora il Milan di Giampaolo. Un po’ come Madama, ma con ben altra rosa.

Le vostre opinioni sull’eredità del derby?