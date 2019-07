Dopo Sarri, ecco Conte: parliamo di allenatori (e, anche, di allen-attori)

La cosa buffa è che l’allenatore mica era obbligatorio, quando il calcio scelse i piedi e il rugby le braccia. Oggi, invece, è diventato un allen-attore, e pure - in proporzione - tra i più pagati. Lo si invoca, spesso, per surrogare quei top player che i bilanci non possono garantire. La televisione, inoltre, ne ha accentuato (e sfigurato, talvolta) la postura. Reso onore alle sieste esistenziali di Nils Liedholm, quello che «gli schemi, provati in partita, riescono perfettamente in allenamento», non si può non sorridere nel vedere i più tarantolati che suggeriscono a viva voce le mosse più urgenti, che quasi sempre coincidono con le più elementari, come se i giocatori fossero, loro «quoque», calciattori. Oronzo Pugliese, pace all’anima sua, li scortava con il corpo lungo la linea laterale: i suoi eredi, con l’urlo, con i pizzini (altra mania: mica li usava, Artur Jorge).

Il calcio non è il cinema: non puoi, se non ti piace com’è venuta una scena, fermarla e girarla da capo. Una, cento volte. Il calcio è teatro: avanti tutta, avanti tutti. Di Carlos Salvador Bilardo, ct dell’Argentina campione del mondo nel 1986, Jorge Valdano rammenta che «era un comizio ambulante e perforante, dal primo all’ultimo minuto, ma solo chi ne costeggiava la panchina qualcosa recepiva, per forza, e qualcosa faceva, per sfinimento. Quelli che stazionavano dall’altra parte del campo, fossero o meno i destinatari dei cicchetti più rancorosi, se ne fottevano allegramente. E se eri Maradona, ti "correggevi" da solo; se non lo eri, continuavi a sbagliare».

Il tecnico è importante a patto che non se ne accorga; lo è per il lavoro della settimana, per lo stile che impone. Penso all’approdo di Antonio Conte all’Inter, all’avvento di Maurizio Sarri alla Juventus. Al primo si chiede di tornare a vincere; al secondo, di vincere con un certo stile. Tutti problemi che, quando eravamo il campionato più bello del mondo, risolvevano Michel Platini, Marco Van Basten, Lothar Matthaeus e il Pibe, appunto.

Marco van Basten, Ruud Gullit and Frank RijkaardGetty Images

Il dibattito è aperto: Van Basten e c. hanno giocato «così» solo con Arrigo Sacchi, ma Sacchi ha vinto «solo» con loro. Per molti orecchianti, il calcio è nato proprio in quegli anni. Sbagliato: è cambiato, in quel periodo lì, ma era già nato. Ho le prove.

Se i confronti sono pericolosi, le classifiche eccitano. E allora mi butto. Nella categoria dei pesi massimi (influenza sullo sviluppo del gioco) il mio podio è: 1) Rinus Michels, per il «totaalvoetbal»; 2) Johan Cruijff, per come ha passato il testimone da Michels a Pep Guardiola; 3) Herbert Chapman, per il Sistema. Viceversa, nella categoria risultati in rapporto alla storia, ecco le mie preferenze: 1) Brian Clough, per il boom del Nottingham Forest (1 scudetto, 2 Coppe dei Campioni); 2) Osvaldo Bagnoli, per l’impresa veronese; 3) Manlio Scopigno, per il tesoro dell’isola, e Claudio Ranieri, per il miracolo Leicester. A parte, Helenio Herrera: negli anni Sessanta fece uscire il mestiere dalla tana burocratica e ne moltiplicò le prebende.

Fermo restando che tra Leo Messi e Guardiola scelgo sempre Leo, qual è la vostra opinione in materia? E le vostre graduatorie?