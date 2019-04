Prevale uno scenario post-atomico in casa Inter dopo la sanguinolenta sconfitta contro la Lazio in campionato e soprattutto l’esplosione a favore di telecamere di Luciano Spalletti ai microfoni di Fabio Caressa nel suo Sky Calcio Club. Il caso Icardi è tornato a infiammare le pagine dei giornali e l’opinione pubblica s’interroga ora sulla legittimità dell’invettiva dell’allenatore nerazzurro all’indirizzo del capitano destituito. Quali sono le ragioni, quali gli scenari ipotizzabili da qui in avanti? Di certo l’Inter ha esaurito i bonus venendo risucchiata nel gruppone e ulteriori passi falsi potrebbero contribuire a scalzarla dalla quota Champions League, obiettivo minimo della stagione nerazzurra.

Inter, ha fatto bene Spalletti a scagliarsi contro Icardi? Sondaggio 6147 voti Sì, non servono mediazioni per vestire la maglia No, doveva evitare e schierarlo contro la Lazio

Ha fatto male perché…

I detrattori del tecnico di Certaldo sostengono che abbia toppato perché con uno sfogo di pochi minuti ha mandato all’aria una settimana di estenuanti mediazioni tra le parti con l’avvocato Nicoletti coinvolto in prima linea sostituendosi alla società e di fatto sconfessandola. L’accordo aveva fatto sì che Icardi fosse reintegrato in gruppo, ma la mancata convocazione e le parole al veleno seguite alla sconfitta contro la Lazio hanno fatto riesplodere il caso. Spalletti avrebbe fatto male anche a non convocare Icardi, perché il suo apporto in assenza di Lautaro Martinez e con un Keita a mezzo servizio sarebbe servito tremendamente alla causa. Ora i punti ottenuti con Icardi fanno scopa con quelli ottenuti senza Icardi dunque il mito del “si sta meglio senza il numero 9 argentino” è venuto meno. La reputazione di “spacca-spogliatori” è tornata a funestare Spalletti e in molti hanno rievocato il caso Totti, altro capitano maltrattato dal tecnico toscano nel quadro di una battaglia a suon di frecciate mediatiche.

Ha fatto bene perché….

Sono soprattutto gli ex giocatori (in primis il capitano storico dell’Inter Beppe Bergomi) a schierarsi dalle parte del tecnico, convinti del fatto che non debba servire nessuna mediazione con avvocati per essere convinti a indossare la maglia dell’Inter. L’ex capitano nerazzurro non avrebbe dunque avuto la reale convinzione di ritornare a giocare dopo lo stop forzato e inoltre evitare il confronto con il gruppo senza aprire bocca nell'ambito della riunione alla vigilia del match contro Lazio è stato interpretato come un ulteriore segnale di scarsa personalità e precario attaccamento alla maglia. Nessuna scusa, nessun chiarimento.

Gli scenari, "no-win situation"

Al netto dello sfogo di Spalletti, la rottura tra le parti è stata evitata e Icardi con ogni probabilità verrà convocato per la trasferta di Marassi contro il Genoa. Ma in che condizioni psicofisiche si presenterà un attaccante ai box dal 9 gennaio scorso e in rotta con società e parte dei compagni? Potrà essere un valore aggiunto dalla panchina oppure una zavorra poco utile alla causa? Il dubbio è legittimo, del resto siamo al cospetto di una caso senza precedenti dalla gestione assai proibitiva per non dire impossibile per lo stesso allenatore travolto dalla piega degli eventi.

Da quel tweet dello scorso 13 febbraio l’Inter come si è mossa è incappata in atteggiamenti autolesionisti e ora una squadra che per potenziale avrebbe potuto tranquillamente contendere al Napoli il secondo gradino del podio dietro all’inarrivabile Juventus è costretta agli straordinari per difendere il piazzamento Champions. Al momento sarebbe però incauto emettere verdetti sul comportamento della società: bisognerà giocoforza capire se l’Inter riuscirà effettivamente a qualificarsi per la prossima Champions League e quanto riuscirà a monetizzare dalla eventuale cessione di Icardi; solo a quel punto potremo valutare l’operato della società e i dividendi del pugno duro adottato da Beppe Marotta dal suo approdo alla Pinetina. Fin qui stanno perdendo tutti, tifosi (incolpevoli) in primis.