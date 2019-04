Doppio Koulibaly e il Napoli vince 3-1: Chievo in Serie B e festa Scudetto Juve rimandata

Il Napoli prova a risollevarsi dopo il ko dell'Emirates e trova un successo che allunga, anche se solo di una settimana, il campionato. Con la sconfitta della Juventus a Ferrara, sabato 20 aprile potrà essere il giorno giusto per lo Scudetto della Juve (in casa contro la Fiorentina), l'8° consecutivo per i bianconeri. Un verdetto è già arrivato: la retrocessione del Chievo che saluta la Serie A dopo 11 stagioni consecutive nella massima serie.

Cronaca

Napoli che approccia la partita con un modulo diverso, con Ancelotti che rispolvera l'albero di Natale che rese famoso il suo Milan. Al 6' la prima occasione con Zielinski che, però, spara alto dopo l'appoggio di Mertens. Poi è proprio Mertens ad avere una chance d'oro sul cross di Ghoulam, mandando alto sopra la traversa. Al 15' c'è il vantaggio degli ospiti con il colpo di testa di Koulibaly sugli sviluppi di un corner. Poco dopo il Napoli sfiora anche il raddoppio, ma Chiriches non ha la stessa mira del compagno di reparto. Il Chievo gioca ma non arriva dalle parti di Ospina, mentre il Napoli ci prova ancora con Milik e Fabian Ruiz, ma senza trovare lo specchio della porta di Sorrentino.

In avvio di secondo tempo Meggiorini chiede un rigore che non c'è, poi è Mertens a sfiorare il 2-0 ma il suo destro finisce di poco alto. Occasione anche per Milik, servito nello stretto da Insigne, ma il polacco calcia alto da buona posizione. L'ex Ajax si riscatta qualche secondo più tardi con un sinistro imparabile per Sorrentino che vale il 2-0 Napoli. Sfiora il gol anche Callejón, ma Sorrentino è miracoloso deviando in angolo. Ancelotti pensa all'Arsenal e toglie Insigne e Fabian Ruiz per Allan e Younes. Callejón ci riprova ma non trova la porta, ed è Koulibaly a trovare il gol del 3-0, ancora sugli sviluppi di un corner. Nel finale cerca il gol anche Mertens (alla sua 200a presenza in Serie A), ma Sorrentino gli dice di no. Allo scadere arriva il gol della bandiera per il Chievo con il colpo di testa di Cesar che lascia immobile Ospina.

La statistica

2 - Primi gol in campionato per Koulibaly, a quasi un anno di distanza dall'ultima rete segnata. Era il 22 aprile 2018 quando il centrale del Napoli realizzò il gol vittoria allo Stadium contro la Juventus (0-1), un successo che illuse solamente gli azzurri in ottica Scudetto.

Il Tweet

Il migliore

Kalidou KOULIBALY - Solita consistenza in difesa e c'è anche il bonus. È proprio lui ad aprire lo score con un gol di testa sugli sviluppi di un corner, fa tris nella ripresa con la sua prima doppietta in Italia.

Il peggiore

Emanuele GIACCHERINI - Giocatore di talento, ma questa volta 'non si fa vedere' al Bentegodi. È l'ex di turno, ma combina poco nulla a centrocampo dove non riesce a trovare spazi.

Tabellino

Chievo-Napoli 1-3

Chievo (4-3-1-2): Sorrentino; Depaoli, Cesar, Andreolli, Barba; Hetemaj, Dioussé, Giaccherini; Vignato (67' Léris); Meggiorini (74' Grubac), Stepinski (80' Kiyine). All. Domenico Di Carlo

Napoli (4-3-2-1): Ospina; Hysaj, Chiriches, Koulibaly, Ghoulam; Callejón (81' Verdi), Fabián Ruiz (73' Younes), Zielinski; Mertens, Insigne (67' Allan); Milik. All. Carlo Ancelotti

Marcatori: 15' e 81' Koulibaly (N), 64' Milik (N)

Arbitro: Federico La Penna della sezione di Roma 1

Ammoniti ed Espulsi: nessuno