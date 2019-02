Doppio Piatek e Calhanoglu, il Milan manda al tappeto l'Atalanta e sale a -1 dall'Inter

Importantissimo segnale del Milan al campionato in chiave Champions League: i rossoneri espugnano d’autorità il proibitivo Stadio Atleti Azzurri d’Italia di Bergamo e si portano provvisoriamente a -1 dall’Inter terza della classe proteggendo al contempo il quarto posto dagli attacchi delle dirette avversarie. Sotto di una rete nel cuore del primo tempo e a tratti sopraffatto dalla solita tambureggiante Atalanta, il Milan ha saputo soffrire e – evitato il tracollo – si è riportato in quota con la stupenda girata di Piatek perfezionando poi il sorpasso nella ripresa con gli autografi del ritrovato Calhanoglu e del solito immenso Krzysztof Piatek. Superata la crisi di novembre/dicembre il Milan è tornato a incutere timore agli avversari, anche perchè ampiamente rinforzato dalla finestra di calciomercato invernale.

La cronaca della partita

Ritmi infervorati e spettacolo più che godibile a Bergamo, sin dalle prime battute: Kessie per due volte si divora colossali occasioni da rete, dall’altra parte Djimsiti è molto pericoloso con gli inserimenti da corner. Poco dopo la mezzora si stappa il match: assist di uno strepitoso Ilicic, destro vincente di Freuler a bucare ii guantoni di Donnarumma. L’Atalanta preme, il Milan sbanda, ma dal nulla (o quasi) Piatek s’inventa l’eurogol con sontuosa girata di sinistro su cross di Ricardo Rodriguez.

Dilaga il Milan nella ripresa dopo qualche turbolenza in avvio: Calhanoglu estrae il coniglio dal cilindro con superbo destro in buca d’angolo di collo pieno, lasciato partire dal limite dell'area; sulle ali dell’entusiasmo i rossoneri firmano il tris con incornata in bello stile di Piatek (17 gol in campionato per il polacco) su corner arrotato di Calhanoglu. L’Atalanta incassa l’uno-due e prova a reagire, ma Donnarumma fa buona guardia.

La statistica chiave

Prima di Krzysztof Piatek l'ultimo giocatore del Milan a essere andato a segno in tutte le prime tre presenze da titolare in Serie A era stato Mario Balotelli (nel febbraio 2013).

Il tabellino

Atalanta (3-4-1-2): Berisha; Toloi, Djimsiti, Palomino; Hateboer (65’ Gosens), de Roon, Freuler Castagne; Papu Gomez (59’ Kulusevski); ličić, Zapata (79' Barrow)

Milan (4-3-3): G. Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessie, Bakayoko, Paquetà (87' Laxalt); Suso (77’ Castillejo), Piatek (68’ Cutrone), Calhanoglu

Arbitro: Pasqua

Gol: 33’ Freuler; 46’, 61’ Piatek, 55’ Calhanoglu

Ammoniti: de Roon; Suso, Rodriguez

